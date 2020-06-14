Появились кадры из мультфильма «Ая и ведьма», первого полнометражного CG-проекта студии Ghibli

В сети появились первые кадры из нового проекта студии Ghibli — мультфильма «Ая и ведьма». Экранизация сказки писательницы Дианы Уинн Джонс, автора «Ходячего замка», картина станет первым полнометражным проектом анимационной студии, выполненным с помощью компьютерной графики.

В центре сюжета — девочка-сирота Ая, которая совсем не против проводить все время в приюте, где она давно научилась всегда добиваться желаемого. Все меняется, когда на пороге появляются странные взрослые, желающие удочерить ее. Так Ая оказывается в загадочном доме, полном невидимых комнат, зелий и заклинаний. Понимая, что попала к ведьме, девочка вместе с говорящим котом решает доказать, кто здесь главный.

Режиссерское кресло мультфильма занимает Горо Миядзаки, сын Хаяо Миядзаки. Мировая премьера должна была состояться в рамках отмененного 73-го Каннского кинофестиваля, но теперь, вероятно, «Ая и ведьма» увидит свет на одном из осенних киносмотров. Дата выхода мультфильма в прокат пока не сообщается.

Источник: Kotaku