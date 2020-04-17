Досъемки «Дюны» Дени Вильнёва пройдут в Будапеште в августе

В беседе с Deadline Оскар Айзек раскрыл, что актерский состав и съемочная группа «Дюны» вернутся в августе в Венгрию для досъемок фильма. Айзек также признался, что видел рабочие версии картины и остался в восторге.

«Мы запланировали дополнительные съемки в середине августа. Говорят, что в Будапеште, в Венгрии, — говорит Айзек. — Я видел несколько версий монтажа, и фильм выглядит потрясающе. Дени — настоящий художник, и не терпится увидеть, каким все получится в итоге. Довольно безумно, что мы займемся досъемками за несколько месяцев до премьеры, но то же самое было со „Звездными войнами“».

Съемки «Дюны» официально завершились в июле 2019 года и проходили в Будапеште, Иордании и Норвегии. Для проекта подобного масштаба досъемки — стандартная практика, и это не является признаком того, что у фильма проблемы. Уточняется также, что досъемки никак не скажутся на запланированной дате релиза картины.

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Главный герой истории — Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес, которая получает контроль над Арракисом. Но вместе с властью приходит опасность, и вскоре Пол вынужден оставить свои прохладные уютные покои, чтобы отправиться в пустыню. Там он столкнется с вольным народом — фременами, для которых юный отпрыск Атрейдесов станет новым мессией, пришедшим освободить их родную планету.

Подробнее о новой экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

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Источник: Deadline