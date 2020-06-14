В соцсетях «меняют пол» известных героев. Геральт из Ривии и Хан Соло стали женщинами

В сети вновь популярен фильтр, который позволяет «менять пол» людям на фото. В приложении FaceApp пользователи создают женские и мужские версии известных персонажей и актеров. Так, в соцсетях можно встретить безумные перевоплощения героев «Звездных войн», «Ведьмака», «Гарри Поттера», а также Джонни Деппа и Леонардо ДиКаприо.
Хан Соло
Люк Скайуокер
Энакин Скайуокер
Палпатин
Джеймс Кирк и другие герои «Звездного пути»
Лютик и Геральт из Ривии
Эдвард Каллен
Северус Снегг
Фред и Джордж Уизли
Люциус Малфой
Рон Уизли
Невилл Долгопупс
Человек в черном
Агент Купер и другие герои «Твин Пикс»
Джонни Депп
Леонардо ДиКаприо
Джейк Джилленхолл
Джуд Лоу
Дэниэл Крэйг и Бен Уишоу
Натали Дормер и Джереми Реннер
Джеймс Франко
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флеш