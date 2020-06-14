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В соцсетях «меняют пол» известных героев. Геральт из Ривии и Хан Соло стали женщинами

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В сети вновь популярен фильтр, который позволяет «менять пол» людям на фото. В приложении FaceApp пользователи создают женские и мужские версии известных персонажей и актеров. Так, в соцсетях можно встретить безумные перевоплощения героев «Звездных войн», «Ведьмака», «Гарри Поттера», а также Джонни Деппа и Леонардо ДиКаприо.

Хан Соло

Люк Скайуокер

Энакин Скайуокер

Палпатин

Джеймс Кирк и другие герои «Звездного пути»

Лютик и Геральт из Ривии

Эдвард Каллен

Северус Снегг

Фред и Джордж Уизли

Люциус Малфой

Рон Уизли 

Невилл Долгопупс

Человек в черном

Агент Купер и другие герои «Твин Пикс»

Джонни Депп

Леонардо ДиКаприо

Джейк Джилленхолл

Джуд Лоу

Дэниэл Крэйг и Бен Уишоу

Натали Дормер и Джереми Реннер

Джеймс Франко

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