КиноПоиск

Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости». В нем есть Дарксайд и Чудо-женщина

Обсудить0

Зак Снайдер поделился в Twitter 30-секундным тизером режиссерской версии «Лиги справедливости», которая выйдет в 2021 году. В небольшом ролике можно заметить Диану Принс (она же Чудо-женщина) в исполнении Галь Гадот, а также главного злодея фильма — Дарксайда. Последний должен был стать центральным антагонистом фильма, но так и не попал в финальную версию.

20 мая стало известно, что так называемая «Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет на HBO Max в 2021 году. В рамках онлайн-обсуждения «Человека из стали» режиссер раскрыл, что над проектом будет работать прежняя команда, включая монтажеров, специалистов по визуальным эффектам и актеров, которые запишут часть новых реплик. При этом Снайдеру не одобрили досъемки или пересъемки, и ему предстоит создавать режиссерскую версию из существующих материалов.

Сообщалось, что на создание режиссерской версии планируется выделить порядка 20—30 млн долларов. Однако председатель WarnerMedia и глава HBO Max Боб Гринблатт уточнил, что «Лига справедливости Зака Снайдера» — проект чрезвычайно сложный и масштабный, бюджет которого в итоге может превысить заявленные 30 млн долларов.

«Потому что это не то же самое, что зайти в хранилище и достать оттуда версию Снайдера, — объяснил Гринблатт во время записи подкаста Recode Podcast. — Ее не существует. На самом деле, Зак ее сейчас создает, и это сложный процесс с новыми спецэффектами и кардинальным переосмыслением всего фильма. Это сложно и чрезвычайно дорого».

На данный момент неизвестно, в каком формате выйдет режиссерская версия — в виде четырехчасового фильма или ленты, разделенной на шесть глав. Точная дата выхода «Лиги справедливости Зака Снайдера» также не сообщается.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флеш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Постановщица «Чудо-женщины» объяснила, почему не хочет снимать «Лигу справедливости»

Постановщица «Чудо-женщины» объяснила, почему не хочет снимать «Лигу справедливости»

2 июня9
Зак Снайдер опубликовал кадр с главным злодеем режиссерской версии «Лиги справедливости»

Зак Снайдер опубликовал кадр с главным злодеем режиссерской версии «Лиги справедливости»

28 мая14
Фанаты Зака Снайдера начали уничтожать свои копии «Лиги справедливости»

Фанаты Зака Снайдера начали уничтожать свои копии «Лиги справедливости»

25 мая40
Заку Снайдеру отказали в пересъемках для режиссерской версии «Лиги справедливости»

Заку Снайдеру отказали в пересъемках для режиссерской версии «Лиги справедливости»

25 мая42

Главное сегодня

«Социальная сеть», «Основатель» и еще шесть байопиков про бизнесменов

Сегодня6
«Социальная сеть», «Основатель» и еще шесть байопиков про бизнесменов
«Хорошая борьба»: Безбашенный сериал об американской политике и расовом вопросе
В предыдущих сериях

Подкаст«Хорошая борьба»: Безбашенный сериал об американской политике и расовом вопросе

Вчера5
В США сняли хоррор-короткометражку в Zoom, которая возглавила местный кинопрокат

В США сняли хоррор-короткометражку в Zoom, которая возглавила местный кинопрокат

44 минуты назад2
Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости». В нем есть Дарксайд и Чудо-женщина

Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости». В нем есть Дарксайд и Чудо-женщина

час назад1
«Дурак», «Левиафан», «Время первых»: 8 российских операторов — о своих фильмах и о профессии

«Дурак», «Левиафан», «Время первых»: 8 российских операторов — о своих фильмах и о профессии

14 июня9
Автор «Рика и Морти» рассказал о создании серии «Эпизод про чан с кислотой»

Автор «Рика и Морти» рассказал о создании серии «Эпизод про чан с кислотой»

Сегодня, 16:511
Трейлер сериала «Проклятая»: Меч короля Артура выбрал Кэтрин Лэнгфорд

Трейлер сериала «Проклятая»: Меч короля Артура выбрал Кэтрин Лэнгфорд

Сегодня, 16:113
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт