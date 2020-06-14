В США сняли хоррор-короткометражку в Zoom, которая возглавила местный кинопрокат

10 июня самым кассовым фильмом в американском прокате стала короткометражка «Unsubscribe» («Отписаться»). По данным The Numbers и Box Office Mojo, фильм заработал за сутки 25 488 долларов. Его показывали всего в одном кинотеатре, расположенном в штате Нью-Йорк.

«Unsubscribe» снял Кристиан Нильссон, молодой режиссер из Лонг-Айленда. По его словам, идея фильма появилась после беседы с актером и YouTube-блогером Эриком Табачом. Они обсуждали ситуацию с коронавирусом, из-за которой кинотеатры прекратили работу, и вскоре один из них пошутил, что в таких условиях любой фильм мог бы стать лидером проката.

У Нильссона и Табача появился план: снять фильм и выкупить все места в кинотеатре, где он будет показан, тем самым вернув себе, как создателям, потраченные деньги.

В мае Нильссон написал сценарий для короткометражного хоррора и через неделю снял его с помощью платформы Zoom. По сюжету «Unsubscribe» пять пользователей YouTube присоединяются к онлайн-видеозвонку, после чего их начинает преследовать таинственный интернет-тролль.

Вскоре Нилльсон и Табач выкупили все места в кинотеатре в городе в городке Уэстгемптон-Бич, где фильм транслировался в пустом зале, а на следующий день The Numbers опубликовал данные о сборах.

Короткометражку можно посмотреть на Vimeo за 3,99 доллара. Вместе с Табачом и другими блогерами в ней сыграл Чарли Тахэн из сериала «Озарк». По данным Patch, Нильссон не потратил на съемки ни цента.