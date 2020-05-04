Автор «Рика и Морти» рассказал о создании серии «Эпизод про чан с кислотой»

В беседе The Wrap соавтор мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон рассказал, как на свет появился эпизод четвертого сезона о чане с кислотой. По словам Хармона, серия родилась из рассуждения о фильмах 1980-х, где периодически использовали чаны с опасными жидкостями, куда постоянно падали персонажи.

«В начале года мы обсуждали, как в фильмах 1980-х была мания на чаны с токсичными отходами и кислотой, и было ли это связано с культурой того времени, когда люди задумывались о радиоактивных отходах, и как это стало удобным инструментом для истории, — говорит Хармон. — И наш автор Брэндон Джонсон сказал: „Думаю, дело в бюджете, потому что достаточно сбросить человека в ведро с водой, чтобы кости всплыли на поверхность, и готово“. Из этого родилась идея: что, если бы Рик чрезвычайно гордился этой идеей и заступался за нее, потому что Морти не понимал всю гениальность плана чана с кислотой, придуманного парнем, который способен на большее?»

«Это переросло в разговор, с которым знакомы многие творческие люди, когда два человека, работающие вместе, переживают из-за совместного труда и того, чьи идеи в итоге оказываются важнее, — продолжает шоураннер. — Если Морти думает, что его идеи не уважают, при этом неправильных ответов в данном случае нет, то какой будет его крупная задумка, к которой Рик никогда не прислушивался? И мы достали старую идею, которую никак не могли использовать, — о приборе для сохранения».

Хармон признал, что важный вклад в создание серии привнес режиссер Джейкоб Хэйр, придумавший длинную музыкальную сцену об отношениях Морти и безымянной девушки.

Об отсылках и тонкостях «Эпизода про чан с кислотой» КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Шоураннер также раскрыл, что, несмотря на пандемию, они со сценаристами сейчас активно работают над пятым сезоном «Рика и Морти». Подробности он не раскрыл, но отметил, что через Zoom подобные совещания проводить гораздо легче, чем вживую: людям сложнее перебивать друг друга, и проще показывать визуально, что они хотят рассказать.

Параллельно с «Риком и Морти» Хармон и Джастин Ройланд работают над самостоятельными проектами. Ройланд разрабатывает второй сезон «Солнечных противоположностей», а Хармон подписал контракт с Fox на создание нового мультсериала, который ожидается в 2021 году.

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Источник: The Wrap