На Reddit придумали фальшивый и очень плохой фильм с Адамом Сэндлером

В декабре 2019-го Адам Сэндлер заявил, что если он не выиграет «Оскар» как лучший актер за роль в «Неограненных драгоценностях», то в отместку специально сделает чрезвычайно плохой фильм. Актер пока не успел воплотить свою угрозу в жизнь (он не получил даже номинацию), и пользователь Reddit LundgrensFrontKick решил сделать это за него, придумав фальшивую экшен-комедию Jacked Up.

Автор подошел к созданию вымышленного проекта основательно. Он проанализировал несколько фильмов Сэндлера (от «Нелепой шестерки» до «Одноклассников») и составил идеальный пример плохого фильма с участием актера.

По сюжету Jacked Up Сэндлер играет персонального тренера и продавца обуви Джека Гудхарта. Он также играет жену своего героя, Джанет. Действие разворачивается на эксклюзивном курорте в Коста-Рике, куда Джек и Джанет приезжают, чтобы отметить 30-летие окончания школы.

Праздник прерывается, когда всех гостей курорта захватывают террористы во главе с персонажем Роба Шнайдера. Среди заложников — сенатор Чак Финли (Терри Крюс) и кандидат в президенты Кейси Фицпатрик (Майя Рудольф). Джеку и Джанет удается сбежать, и теперь они должны использовать свой прошлый военный опыт и отличную физическую подготовку, чтобы спасти всех.

Картину по сценарию Тима Херлихи («Пиксели») поставил Деннис Дуган («Одноклассники 2»). Выпущена на Netflix. Рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 6% «свежести», оценка на IMDb — 3,75.

На основе идеи LundgrensFrontKick даже сделано несколько постеров.

Вот как складывался сюжет Jacked Up на основе предыдущих работ Сэндлера:

Подробнее о том, как создавался фильм можно узнать здесь.

Один из будущих, и реальных проектов с участием Адама Сэндлера — комедия «Хэллоуин Хьюби», в которой актер играет дворника, спасшего Хэллоуин и жителей родного городка. Дата релиза картина пока не сообщается.