На Reddit придумали фальшивый и очень плохой фильм с Адамом Сэндлером

В декабре 2019-го Адам Сэндлер заявил, что если он не выиграет «Оскар» как лучший актер за роль в «Неограненных драгоценностях», то в отместку специально сделает чрезвычайно плохой фильм. Актер пока не успел воплотить свою угрозу в жизнь (он не получил даже номинацию), и пользователь Reddit LundgrensFrontKick решил сделать это за него, придумав фальшивую экшен-комедию Jacked Up.
Автор подошел к созданию вымышленного проекта основательно. Он проанализировал несколько фильмов Сэндлера (от «Нелепой шестерки» до «Одноклассников») и составил идеальный пример плохого фильма с участием актера.
По сюжету Jacked Up Сэндлер играет персонального тренера и продавца обуви Джека Гудхарта. Он также играет жену своего героя, Джанет. Действие разворачивается на эксклюзивном курорте в Коста-Рике, куда Джек и Джанет приезжают, чтобы отметить 30-летие окончания школы.
Праздник прерывается, когда всех гостей курорта захватывают террористы во главе с персонажем Роба Шнайдера. Среди заложников — сенатор Чак Финли (Терри Крюс) и кандидат в президенты Кейси Фицпатрик (Майя Рудольф). Джеку и Джанет удается сбежать, и теперь они должны использовать свой прошлый военный опыт и отличную физическую подготовку, чтобы спасти всех.
Картину по сценарию Тима Херлихи («Пиксели») поставил Деннис Дуган («Одноклассники 2»). Выпущена на Netflix. Рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 6% «свежести», оценка на IMDb — 3,75.
На основе идеи LundgrensFrontKick даже сделано несколько постеров.
Вот как складывался сюжет Jacked Up на основе предыдущих работ Сэндлера:
- «Нелепая шестерка» — экшен-комедия, экшен-герой;
- «Такие разные близнецы» — два Сэндлера, сцена с гидроциклом, женитьба, праздник;
- «Одноклассники 2» — воссоединение со старыми друзьями, женитьба;
- «Пуленепробиваемый» — экшен-комедия;
- «Сапожник» — ремонт обуви;
- «Всё по новой» — экшен-комедия, воссоединение со старыми друзьями, праздник;
- «Одноклассники» — воссоединение со старыми друзьями, праздник, женитьба;
- «Восемь безумных ночей» — действие разворачивается во время праздника;
- «Смешанные» — он отец, приехавший в Африку;
- «Всех за борт» — много ужасного экшена на лодках;
- «Неделя до…» — семья собираются для свадьбы;
- «Сэнди Уэкслер» — Сэндлер выдает уникальный голос (что, статистически, не очень хорошо).
Подробнее о том, как создавался фильм можно узнать здесь.
Один из будущих, и реальных проектов с участием Адама Сэндлера — комедия «Хэллоуин Хьюби», в которой актер играет дворника, спасшего Хэллоуин и жителей родного городка. Дата релиза картина пока не сообщается.
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