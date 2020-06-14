«Довод» Кристофера Нолана могли передвинуть на 7 августа 2020 года

13 июня стало известно, что релиз «Довода» Кристофера Нолана отложен на две недели, и картина увидит свет 31 июля, а не 17-го, как изначально планировалось. Однако глава европейской киносети Vue Тим Ричардс раскрыл в интервью Variety, что студия Warner рассматривала возможность отложить фильм на более поздний срок и выпустить проект 7 августа.

«31 июля выглядит конкретной датой, и запущены маркетинговые кампании, — говорит Ричардс. — Как только все подтвердилось, мы заметили, что другие студии начали подстраиваться. Раньше в период между июлем и Рождеством всюду были дыры и прорехи. Теперь же фильмы будут идти без перерыва до самого Рождества».

Ричардс уверен, что кинотеатры оправятся после пандемии коронавируса и смогут привлечь зрителя изменениями в схеме работы. По словам Ричардса, они намерены увеличить количество сеансов отдельных проектов, например того же «Довода», чтобы зрители, занятые на работе или не желающие смотреть фильмы в заполненном кинотеатре, могли выбрать удобное для себя время.

«Уровень бокс-офиса будет похож на тот, что был до коронавируса. Мы просто добьемся его другим способом», — заявил Ричардс.

Действие «Довода» развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой (Вашингтон) становится агентом секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод», он должен предотвратить конец света и спасти человечество от неминуемой гибели.

Подробнее о том, то известно о новом фильме Нолана КиноПоиск рассказывал здесь.

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Источник: Variety