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Над Австралией пролетел горящий зеленый шар. В сети принялись шутить про Зеленого Фонаря

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Ночью 14 июня жители северо-запада Австралии стали свидетелями странного явления: в небе пронесся некий объект, напоминающий горящий зеленым огнем шар. Видео со странным зеленым предметом моментально напомнило пользователям сети о супергерое комиксов DC Зеленом Фонаре.

«Яркий зеленый огненный шар прочертил небо над северо-западом Австралии воскресной ночью, 14 июня 2020 года. Размером, предположительно, с футбольный мяч».

«Не буду врать. Человечеству сейчас нужен Зеленый Фонарь».

«„Во тьме ночной, при свете дня…“ Кто-то в Австралии только что стал Зеленым Фонарем, и я искренне надеюсь, что вы сможете спасти эту адскую планету. О, и, надеюсь, вы познакомите меня с Киловогом».

«В 2020-м все настолько плохо, что Зеленым Фонарям пришлось прислать одного из своих».

«Окей, в моей бинго-карточке для 2020 года точно не было „Зеленый Фонарь пролетает над Австралией“».

«Кенгуру Джек, ты обладаешь способностью преодолеть огромный страх. Добро пожаловать в корпус Зеленых Фонарей».

«На Земле кризис. Фонари, немедленно отправляйтесь в сектор 2814».

Реальное объяснение феномена оказалось гораздо более прозаичным. Согласно ученым, австралийцы увидели астероид, который пролетел слишком близко к Земле, а зеленый эффект появился из-за контакта с атмосферой.

На данный момент в разработке находятся два проекта о Зеленых Фонарях. Студия Warner по-прежнему работает над фильмом «Корпус Зеленых Фонарей». Джефф Джонс напишет сценарий. Параллельно с ним Грег Берланти, создатель и продюсер супергеройских проектов CW, готовит сериал «Зеленый Фонарь».

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