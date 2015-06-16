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Звезде «Шоу 70−х» Дэнни Мастерсону предъявили обвинения в изнасиловании трех женщин

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Прокуратура Лос-Анджелеса объявила, что актеру Дэнни Мастерсону («Шоу 70-х», «Ранчо») официально предъявлены обвинения в изнасиловании трех женщин в период с 2001-го по 2003-й. Мастерсону грозит до 45 лет лишения свободы. Лос-анджелесская полиция задержала Мастерсона в среду, но его уже выпустили под залог в 3,3 млн долларов.

Полиция с 2016 года занималась расследованием дела Мастерсона в связи с обвинениями в сексуальном насилии. Пять женщин рассказали о действиях актера, но в итоге обвинения ему были предъявлены только по трем инцидентам, два других пришлось отклонить из-за нехватки доказательств и в связи с давностью преступления (утверждается, что одну девушку он дважды изнасиловал в 1996 году).

«Мистер Мастерсон невиновен, и мы уверены, что его оправдают, когда будут предъявлены все доказательства и свидетели дадут свои показания, — говорится в заявлении адвоката актера. — Разумеется, мистер Мастерсон и его жена шокированы, если учесть, что заявления почти 20-летней давности неожиданно привели к официальным обвинениям. Но они знают, что в конечном счете истина объявит о себе. Все, кто знаком с мистером Мастерсоном, знают, что эти обвинения — ложь».

Согласно документам обвинения, Мастерсона обвиняют в изнасиловании трех женщин. Утверждается, что инцидент с одной из женщин произошел в конце 2001-го — начале 2002-го. Другая женщина заявила, что в апреле 2003 года Мастерсон напоил ее, после чего изнасиловал. По словам третьей, Мастерсон изнасиловал ее у себя дома в октябре-декабре 2003-го.

Сам Мастерсон не считает себя виновным и поклялся разгромить обвинителей в суде.

Источник: Variety

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