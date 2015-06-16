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Крис Эванс и Роберт Дауни-мл. вдохновили Роберта Паттинсона взяться за роль Бэтмена

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В интервью журналу Healthy for Men Роберт Паттинсон обсудил, что подтолкнуло его согласиться на роль Темного рыцаря в новом «Бэтмене». По словам актера, он переживал, что не справится с ответственностью, которая идет в комплекте со знаменитым персонажем. В итоге другие звезды супергеройского жанра — Крис Хемсворт, Роберт Дауни-мл., Крис Эванс — примирили его с решением надеть костюм Бэтмена.

«С каждым моим новым проектом я хочу научиться чему-то новому, — говорит Паттинсон. — Обычно это выражается в воплощении персонажа, кого-то, чей характер отличается от моего. Но физическое преображение в какой-то степени даже интереснее».

«У всех актеров бывает момент, когда они сомневаются и задумываются, достойны ли они персонажа в сценарии, смогут ли они оправдать возложенные ожидания, — продолжает актер. — Посмотришь на настоящих воинов супергеройского жанра — Хемсворта, Скалу, Дауни, Эванса — и задумаешься, правильно ли ты поступил».

«И все-таки, поговорив с некоторыми из них, я знаю, что все нервничают, когда появляется подобная возможность», — заключил Паттинсон.

В связи с пандемией коронавируса съемки «Бэтмена» были заморожены на несколько месяцев. В ближайшее время производство картины планируется возобновить, и Паттинсон вернулся к тренировкам, чтобы прийти в форму Брюса Уэйна. Согласно Healthy for Men, актер придерживается следующего режима.

  • Тренажерный зал: чтобы быстро накачать пресс, актер по 5 минут занимается кардио, делает упражнения на велотренажере и с гантелями, а также упражнение под названием «Супермен», когда человек, лежа на животе, поднимает ноги и переднюю частью туловища.
  • Бег: Паттинсон бегает по 5—10 километров по три-четыре раза в неделю.
  • На улице: кроме зала, актер занимается военной подготовкой с мешками с песком на пляже, боксирует и подолгу гуляет, чтобы расслабиться.
  • Диета: Паттинсон отказался от алкоголя, полуфабрикатов и жареной еды.

О том, чем он занимался во время изоляции, Паттинсон рассказал в отдельном интервью.

В новом фильме не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого Ривз намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: The Direct

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