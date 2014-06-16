Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану. Сценарий напишет шоураннер «Острых козырьков»

Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в драме под названием «Спенсер». Режиссером фильма выступит чилиец Пабло Ларраин («Джеки», «Эма: Танец страсти»), а сценарий напишет Стивен Найт, шоураннер сериалов «Табу» и «Острые козырьки».

Действие «Спенсер» развернется в начале 90-х. Картина охватит три дня из жизни Дианы во время Рождества, которые она провела в усадьбе королевской династии Виндзоров, в Норфолке. Авторы сосредоточатся на ее отношениях с мужем, принцем Чарльзом, и сыновьями, Уильямом и Гарри. Ларраин хочет показать, что повлияло на развод Дианы, после которого она отдалилась от королевской жизни.

«Мы все выросли на чтении книг и с пониманием, что такое сказка, — говорит режиссер. — Обычно принц находит принцессу, делает предложение, и вскоре она становится королевой. Так бывает в сказках. А когда кто-то решает не быть королевой и говорит, мол, я лучше уйду и буду собой, то это очень важное решение. Сказку выворачивают наизнанку. Меня всегда это удивляло, и я думал, что решиться на этот шаг очень трудно. В этом замысел фильма».

Постановщик надеется, что «Спенсер» получится универсальной картиной, которая будет близка зрителям во всем мире.

«Диана — важнейшая фигура. Миллионы людей во всем мире — не только женщины — сочувствовали ей. Мы хотим снять кино об идентичности, о том, как женщина решает не становиться королевой. В фильме она понимает, что хочет быть той самой женщиной, которой была до встречи с Чарльзом. Это кино о поиске себя, об осознании того, что, возможно, самое важное в ее жизни — быть здоровой и оставаться собой».

«Кристен — одна из лучших современных актрис. Она может быть разной — загадочной, таинственной и в то же время очень хрупкой. Это именно то, что нам нужно», — комментирует Ларраин выбор Стюарт.

Диана родилась в 1961 году в семье Джона Спенсера, представителя ветви семейства Спенсер-Черчиллей. В 1981-м она вышла замуж за принца Чарльза и стала принцессой Уэльской. У них родилось двое сыновей, Уильям и Гарри, а в 1996 году королевский брак распался. Спустя год Диана погибла в автокатастрофе в Париже. В 2002-м она заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории

Съемки «Спенсер» стартуют в начале 2021 года. Проект представят дистрибьюторам на кинорыноке Marché du Film, который пройдет онлайн с 22 по 26 июня.