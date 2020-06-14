Древняя война добра со злом в трейлере сериала Netflix «Монахиня-воин»

Стрим-сервис Netflix представил первый трейлер нового фантастического сериала «Монахиня-воин», вольная экранизация одноименного комикса. Зрителям обещают экшен, приключения и немного подростковой романтики.

По сюжету сериала обычная девушка Эйва неожиданно для себя оказывается втянута в древнюю войну таинственного ордена с силами зла. Проснувшись в морге, она обнаруживает у себя невероятные способности. Поиск ответов приводит Эйву к ордену Крестообразного Меча — секретному обществу монахинь-воинов, поклявшихся защищать мир ото зла. Теперь она должна найти баланс между новыми обязанностями спасительницы человечества и жизнью обычного подростка.

Премьера сериала состоится на Netflix 2 июля.