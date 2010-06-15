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Кирилл Серебренников напишет и поставит мини-сериал об Андрее Тарковском

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Постановщик «Лета» Кирилл Серебренников разработает мини-сериал о жизни и карьере режиссера Андрея Тарковского. Серебренников напишет сценарий и займет режиссерское кресло безымянного проекта. Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря спродюсируют сериал.

«Андрей Тарковский и его знаковые шедевры оказали огромное влияние на мир кинематографа и продолжают служить бесконечным источником вдохновения для кинематографистов всех поколений, — говорит Стюарт. — Для нас честь продолжить работу с Кириллом Серебренниковым, сценаристом и режиссером с поистине уникальным видением, которое нам не терпится перенести на экран».

Андрей Тарковский — один из самых прославленных советских режиссеров, чьи фильмы хорошо известны далеко за пределами России. Его работы, среди которых «Андрей Рублев», «Зеркало» и «Сталкер», регулярно включаются в списки лучших кинопроизведений всех времен. Подробнее о том, как снимал Тарковский, КиноПоиск рассказывал в рубрике «Как это смотреть».

Подробности сюжета мини-сериала не сообщаются, и неизвестно, в каком формате будет рассказано в проекте о жизни Тарковского.

Сейчас Серебренников готовится выпустить свою новую картину — «Петровы в гриппе». На данный момент неизвестно, когда фильм увидит свет.

Источник: Variety

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