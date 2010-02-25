Слух дня: Человек-паук появится в сцене после титров «Венома 2»

Согласно источникам сайта WeGotThisCovered, зрители увидят Человека-паука в сцене после титров в сиквеле «Венома». Утверждается, что супергерой появится на экране в небольшом камео, и речь не идет об участии Тома Холланда — скорее, об использовании образа персонажа для намека на третий фильм.

В центре сюжета «Венома 2» — противостояние Венома с серийным убийцей Клетусом Кэсседи (Вуди Харрельсон), который, объединившись с другим симбиотом, превратился в кровожадного монстра Карнажа. По информации источников, на протяжении фильма Карнаж будет пытаться переманить Венома на свою сторону. В итоге в сцене после титров Веном увидит новости с упоминанием Человека-паука и решит разобраться с ползучим супергероем.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием. В 2018 году точно так же утверждалось, что Человек-паук появится в первом «Веноме».

На возможную встречу Человека-паука и Венома на большом экране ранее намекали режиссер первого фильма Рубен Фляйшер и глава Marvel продюсер Кевин Файги. Последний уверен, что Человек-паук — редкий герой, способный перемещаться между разными киновселенными, и, «пока Sony развивает свою Спайди-вселенную, никогда не знаешь, что может произойти в будущем».

«Веном 2» ожидается в кинотеатрах 25 июня 2021 года.

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Источник: WGTC