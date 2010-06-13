«Самый тяжелый проект в моей карьере»: Аманда Сайфред рассказала о съемках «Манка» Финчера

В беседе с Collider Аманда Сайфред рассказала о съемках в новом фильме Дэвида Финчера «Манк». По словам актрисы, проект стал для нее очень тяжелым — во многом из-за перфекционизма режиссера. Финчер известен тем, что любит снимать по несколько дублей одной сцены в поисках идеального варианта. В случае «Манка» он неделю снимал одну сцену с участием массовки.

«Я участвовала в сцене с массой людей, и мы ее снимали целую неделю, — говорит Сайфред. — Сложно сказать, сколько дублей мы сделали — штук двести, наверное, могу ошибаться. Одну сцену, где у меня нет реплик, мы снимали дней пять. Думаете, я могла бы просто расслабиться? Нет, потому что в какой-то момент на меня под разными углами было направлено девять или десять камер».

«Честно, это был самый тяжелый проект в моей карьере, — отметила актриса. — Но я в полном восторге. Во-первых, для меня это стало неожиданностью. Я поговорила с Дэвидом Финчером — пришлось установить Zoom, понятия не имела, что это такое. Мы с ним полтора часа обсуждали проект и сценарий. Я была уверена, что не получу роль, но все зависело от него».

Сайфред призналась: она поначалу боялась, что не справится с ролью Мэрион Дэвис, звезды немого кино 1920-х. Актриса переживала, что не сможет повторить на экране ее акцент, и сомневалась, что сможет по несколько раз разыгрывать одну и ту же сцену снова и снова.

«Все это навалилось на меня, — говорит Сайфред. — Но одновременно я понимала, что это огромная удача — поработать с Финчером. Он единственный в своем роде. В самом деле, поверить не могу, что все удалось. Мы закончили 21 февраля, как раз перед началом карантина. Не верится. Я тогда снималась сразу в трех фильмах, они все смешались. На выходные прилетала в Лос-Анджелес, репетировала с Дэвидом и Гари Олдманом и другими актерами. А потом возвращалась к работе над другими фильмами. Но да, фильм будет великолепным».

«Манк» — черно-белый байопик о Германе Я. Манкевиче, одном из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда. Он приложил руку к нескольким фильмам братьев Маркс и написал множество сценариев, но его самая известная работа — «Гражданин Кейн», написанный в соавторстве с Орсоном Уэллсом. Согласно истории создания фильма, между режиссером и сценаристом назрел конфликт по поводу того, кому именно должно быть приписано авторство фильма.

Роль Манкевича исполнил Олдман. Лили Коллинз сыграет секретаршу Манкевича Риту Александр, Таппенс Мидлтон — его жену Сару, а Том Бёрк перевоплотился в Орсона Уэллса.

«Манк» ожидается на Netflix в октябре 2020 года, но точная дата релиза пока не сообщается.

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Источник: Collider