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Юэн Макгрегор озвучил Сверчка Джимини в «Пиноккио» Гильермо дель Торо

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В интервью с ACE Universe Юэн Макгрегор подтвердил, что в кукольном мультфильме Гильермо дель Торо «Пиноккио» ему досталась роль Сверчка Джимини. По словам актера, он уже записал большую частью реплик своего персонажа, но сам проект вряд ли увидит свет в ближайшее время.

«Я начал работу над проектом, до того как уехать в Нью-Йорк. Так что часть реплик уже записана, — говорит МакГрегор. — Разумеется, речь идет о кукольной анимации, так что им потребуется еще много времени, чтобы закончить фильм. Но моя часть, запись его реплик практически закончены. Вероятно, в будущем надо будет записать песню. Не уверен, что могу об этом рассказывать».

«Пиноккио» дель Торо — мрачное переосмысление одноименной сказки Карло Коллоди. Действие развернется в Италии 1930-х, когда к власти в стране пришел Бенито Муссолини, а героям мультфильма придется столкнуться с растущим фашизмом.

В оригинальной сказке Сверчок Джимини — голос разума для Пиноккио, который пытается направить героя на верный путь. Однако ожившая кукла редко слушает своего наставника, предпочитая действовать на свое усмотрение. Какая роль Сверчку уготована в мультфильме дель Торо, сказать сложно.

Дель Торо несколько лет пытался экранизировать «Пиноккио», но ни одна студия не хотела поддержать его проект мечты. В итоге режиссер обратился к Netflix, для которого сделал мультсериал «Охотники на троллей», и наконец получил долгожданную поддержку. По словам дель Торо, он выбрал кукольную анимацию, потому что куклы гораздо экспрессивнее обычных людей.

Кроме «Пиноккио», дель Торо по-прежнему работает над триллером «Аллея кошмаров», съемки которого были временно заморожены из-за пандемии коронавируса.

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