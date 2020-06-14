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Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй снимутся с Кейт Бланшетт в драме «Время Армагеддона»

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Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Оскар Айзек и Дональд Сазерленд присоединились к Кейт Бланшетт в драме «Время Армагеддона» (Armageddon Time). Джеймс Грэй («К звездам») занимает режиссерское кресло проекта.

Грэй написал сценарий картины на основе собственных воспоминаний об обучении в частной школе Кью-Форест в Квинс, Нью-Йорк. Действие развернется в начале 1980-х, когда Америка готовилась выбрать президентом Рональда Рейгана. Зрителей ждет история становления, исследующая природу дружбы, а одним из центральных персонажей станет директор школы.

Кого сыграют актеры в фильме Грэя пока не сообщается.

Родриго Тейшейра и кинокомпания RT Features, работавшие с Грэем над картиной «К звездам», спродюсируют «Время Армагеддона».

Источник: Variety

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