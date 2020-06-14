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Трейлер комедии «Палм-Спрингс»: Романтический «День сурка»

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В сети появился первый трейлер комедии «Палм-Спрингс», новой попытки сыграть на популярной теме временной петли. Это полнометражный игровой дебют Макса Барбакова, режиссера и сценариста из Санта-Барбары, автора документальной автобиографии «Мама, я ублюдок», любителя черных комедий.

На одной летней свадьбе знакомятся сестра невесты Сара (Кристин Милиоти) и парень подружки невесты Найлз (Энди Сэмберг). Вскоре выясняется, что Найлз на этой свадьбе бывал миллион раз: он застрял в петле времени и вынужден снова и снова переживать один и тот же день. Сара случайно присоединяется к нему и также застревает в праздничном дне. Так они начинают проводить бесконечное время вместе, предпочитая не задумываться над тем, как вырваться из петли.

Премьера «Палм-Спрингс» состоится на Hulu 10 июля.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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В главных ролях:Майкл Шин, Дэвид Теннант, Фрэнсис МакДорманд
Режиссер:Дуглас Маккиннон
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