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Находка дня: Танцы Николаса Виндинга Рефна в TikTok

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Николас Виндинг Рефн, похоже, не скучал во время карантина. По крайней мере в TikTok режиссера «Драйва» и его дочери можно было найти видео, где они резво танцуют под песни «Rapper's Delight», «Say So», «Savage» и «Do It Again». Позднее ролики исчезли из TikTok, и постановщик поделился ими у себя в Twitter.   

Недавно Рефн рассказал, какие фильмы стоит посмотреть во время изоляции на его сайте byNWR.com, где собраны малоизвестные картины разных жанров. Он посоветовал, например, нуар «Виновный свидетель» и фильм о вторжении коммунистов в США «Если тебя утомили пешие, как же тебе состязаться с конями?».

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