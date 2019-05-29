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Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Джеймс Кэмерон вернулся на площадку

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Пересидев в карантине 14 дней после прибытия в Новую Зеландию, Джеймс Кэмерон вновь занял режиссерское кресло продолжений «Аватара». Об этом сообщил продюсер франшизы Джон Ландауопубликовав в Instagram новое фото со съемок. «Использовал iPhone, чтобы сделать фото первого съемочного дня после возобновления производства сиквелов „Аватара“», — подписал Ландау.

Съемки продолжений «Аватара» в Новой Зеландии должны были начаться в апреле, но в итоге были отложены в связи с пандемией коронавируса. По прошествии нескольких месяцев количество заболевших в стране пошло на спад, и новозеландское правительство объявило, что намерено снять ряд ограничений. В результате в стране в ближайшее время планируется возобновить производство нескольких ожидаемых проектов.

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Вместе они будут вынуждены покинуть родной дом и отправиться исследовать разные уголки Пандоры.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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