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Студия Warner проведет бесплатный онлайн-конвент, посвященный фильмам и сериалам по комиксам DC

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В связи с отменой Comic-Con в Сан-Диего студия Warner запускает собственный онлайн-конвент для продвижения разных проектов, основанных на комиксах DC. Бесплатный 24-часовой DC FanDome начнется 22 августа. В рамках мероприятия планируется рассказать о готовящихся проектах и показать материалы из ожидаемых игр, фильмов и сериалов.

Ожидается, что зрители DC FanDome первыми увидят материалы к трем самым ожидаемым проектам по комиксам DC — «Бэтмену» Мэтта Ривза, «Чудо-женщина: 1984» и «Отряду самоубийц» Джеймса Ганна. Перед собравшимися удаленно выступят актеры и создатели разных проектов по комиксам DC. Кроме этого, зрителям расскажут о сиквеле «Шазама!», «Черном Адаме», «Флэше» и режиссерской версии «Лиги справедливости».

«Фанаты DC — единственные в своем роде, — говорит глава студии Warner Энн Сарнофф. — На протяжении более чем 85 лет мир обращался к героям и историям DC, чтобы вдохновиться и развлечься. И это масштабное захватывающее онлайн-событие позволит каждому отправиться в собственное путешествие через вселенную DC — без очередей, билетов и границ. С DC FanDome мы сможем дать фанатам по всему миру невероятную возможность стать ближе как к любимым персонажам DC, так и к талантливым людям, которые оживляют их на страницах и на экране».

В центре онлайн-конвента DC FanDome расположен «Зал героев», окруженный пятью специальными зонами. Каждая из них позволит пользователям познакомиться с персонажами, посмотреть материалы других фанатов, найти развлечение для детей, послушать истории от авторов фильмов, комиксов и сериалов.

«Бэтмен» ожидается в кинотеатрах 30 сентября 2021 года, «Чудо-женщина: 1984» увидит свет 2 октября 2020-го, а релиз «Отряда самоубийц 2» запланирован на 5 августа 2021 года.

Источник: Deadline

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