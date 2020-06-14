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«Психо» Альфреда Хичкока выйдет в российский прокат в августе

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В честь 60-летия «Психо» «Иноекино» выпустит культовый хоррор Альфреда Хичкока в российский прокат. Лента появится в кинотеатрах 20 августа 2020 года. Об этом сообщается в группе прокатной компании в Facebook.

По традиции «Иноекино» представит фильм на языке оригинала с русскими субтитрами. Другие подробности релиза, включая список городов, где пройдут сеансы, появятся ближе к премьере.

Как и другие российские прокатчики, «Иноекино» временно остановило выпуск фильмов из-за пандемии COVID-19. Перед закрытием кинотеатров компания планировала выпустить «Бегущего по лезвию», но назначенный на 9 апреля релиз был отменен. Он состоится ближайшей осенью или зимой.

«Психо» вышел на экраны в 1960 году и с тех пор приобрел культовый статус. Главная героиня ленты — Мэрион Крейн, которая чувствует себя несчастной из-за статуса любовницы. Однажды в ее руки попадает 40 тыс. долларов, которые принадлежат клиенту ее начальника. Желая наконец обрести счастье, Мэрион присваивает деньги и покидает город. По пути она заезжает в отель, которым управляет застенчивый Норман Бейтс.

В 1961 году «Психо» получил четыре номинации на «Оскар». Лента Хичкока входит в число фаворитов главных режиссеров современности, включая Эдгара Райта и Пон Джун-хо.

О том, как создавался «Психо», можно почитать в нашей статье.

«Психо» также можно посмотреть в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Источник: «Иноекино»

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