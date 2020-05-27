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Первые кадры из продолжения «Академии „Амбрелла“»: 1960-е и очередной апокалипсис

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Entertainment Weekly опубликовал первые кадры из второго сезона сериала Netflix «Академия „Амбрелла“». В продолжении герои оказались в прошлом, в 1960-х, и теперь должны объединиться, чтобы вновь попытаться спасти мир.

По сюжету сериала в 1989 году несколько женщин, которые до этого не были беременны, одновременно рожают младенцев. Семерых детей выкупает загадочный миллиардер Реджинальд Харгривс и начинает тренировать из них супергероев. Спустя много лет они встречаются на похоронах своего приемного отца и попутно узнают о приближающемся конце света. У них есть чуть больше недели, чтобы разобраться с собственными проблемами и остановить апокалипсис.

В финале первого сезона апокалипсис все-таки настиг Землю, но герои благодаря Номеру Пять успели вернуться в прошлое. Они переместились на несколько десятилетий назад, в 1960-е, но оказались там в разное время. Последним появился сам Номер Пять, который быстро понял, что миру грозит очередной конец света. Братья и сестры Харгривс должны найти способ воссоединиться и вновь попытаться спасти человечество.

Второй сезон сериала «Академия „Амбрелла“» увидит свет 31 июля 2020-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: EW

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Апокалипсис от Терри Пратчетта и Нила Геймана. Серии горят — успейте посмотреть три до 18 июня
В главных ролях:Майкл Шин, Дэвид Теннант, Фрэнсис МакДорманд
Режиссер:Дуглас Маккиннон
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