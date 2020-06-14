«Он даритель, он бескорыстен, он работает неустанно. Все хорошее, что вы о нем слышали, на 110% правда», — заявил каскадер Джереми Фрай, рассказывая о Киану Ривзе во время интервью Metro. Фрай работал с Ривзом над франшизой «Джон Уик», подменяя актера в опасных сценах, и они быстро подружились благодаря любви к мотоциклам. В скором времени Ривз начал приглашать Фрая на совместные поездки.

«Он говорит: „Эй, не хочешь скататься со мной в Лагуна Сека?“ — вспоминает Фрай. — И когда Киану Ривз спрашивает тебя, хочешь ли ты поехать куда-то, ты соглашаешься».

«Как выяснилось, он арендовал Лагуна Сека, известный и популярный гоночный трек в Калифорнии, снял его на два дня. Там было примерно человек восемьдесят — его друзья и знакомые, — продолжает каскадер. — Там были знаменитости, люди из самых разных областей, огромный срез разных людей. Он поселил нас в местные отели, подготовил завтраки, обеды и ужины».

Фрай также рассказал, что на съемках Ривз выкладывается по полной и регулярно сам выполняет рискованные трюки.

«Была сцена, в которой Киану должен был подкатиться к камере, и мы хотели, чтобы она подъехала вплотную к нему, — говорит Фрай. — Мы некоторое время тренировались с ним, трюк был непростой, но он справился. Проделал отличную работу».

При этом, как добавил Фрай, Ривз не пытается лишить работы каскадеров и не выполняет абсолютно все трюки самостоятельно. Вместо этого он доверяется режиссеру, который точно знает, когда актера лучше заменить на профессионального каскадера.

О том, почему Киану Ривз — последний киногерой, КиноПоиск рассказывал в рубрике «Портрет героя».

Сейчас в разработке находится «Джон Уик 4». Ривз вернется в роли Уика, но кто займет режиссерское кресло продолжения, пока не известно. Сюжет картины также не раскрывается. Четвертая часть ожидалась в кинотеатрах 21 мая 2021-го, однако теперь увидит свет 27 мая 2022-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Metro