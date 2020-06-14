Трейлер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»: Борьба за выживание во время зомби-апокалипсиса

В сети появился новый трейлер фильма «Поезд в Пусан 2: Полуостров» — продолжения хоррора 2016 года. Действие сиквела разворачивается спустя четыре года после начала зомби-апокалипсиса и показывает, как люди справляются с необходимостью каждый день сражаться за выживание.

Когда зомби-вирус впервые дал о себе знать, Южную Корею полностью изолировали от мира. Некогда процветающая страна опустела, и лишь горстки оставшихся вынуждены каждый день сражаться за выживание, избегая встречи с полчищами живых мертвецов. Четыре года спустя в мир нежити должен вернуться военный Чон-сок, сумевший до этого выбраться из страны. В составе спецотряда ему предстоит выполнить особую миссию, но столкновение с выжившими рушит все планы.

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