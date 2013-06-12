Крис Эванс хотел бы сыграть Человека-паука, но ему не нравится костюм супергероя

В интервью SCMP исполнитель роли Капитана Америка Крис Эванс признался, что его любимым супергероем с детства был Человек-паук. По словам актера, он бы с удовольствием попробовал себя в роли ползучего героя, но его пугает необходимость носить полностью закрытый костюм персонажа.

«Я люблю Капитана Америка, но Человек-паук был героем моего детства, — говорит Эванс. — Я бы с удовольствием снялся в сценах, где я прилипаю к стенам зданий и пытаюсь прыгать между домами».

«Но я бы не хотел носить маску Человека-паука, — отметил актер. — Я очень боюсь замкнутых пространств и сомневаюсь, что мог бы носить полный костюм и маску на площадке по несколько часов в день. Я предпочитаю мой костюм Капитана Америка, который все равно гораздо круче!»

За свою карьеру Эванс сыграл двух супергероев Marvel — Человека-факела в «Фантастической четверке» и Капитана Америка в восьми фильмах Marvel. Впервые в образе суперсолдата он появился на экране в 2011 году в «Первом мстителе», но в полной мере смог проявить себя в этой роли в блокбастере «Мстители» в 2012-м. В итоге именно Капитан Америка стал героем одного из лучших проектов франшизы — боевика «Первый мститель: Другая война», снятого братьями Руссо. В последний раз Эванс взялся за щит в «Мстители: Финал».

Подробнее о том, почему роль Капитана Америка поначалу оттолкнула его, Эванс рассказывал в отдельном интервью.

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Источник: SCMP