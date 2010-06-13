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Уилл Смит сыграет беглого раба в триллере Антуана Фукуа «Освобождение»

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Уилл Смит исполнит главную роль в новом фильме Антуана Фукуа — экшен-триллере «Освобождение» (Emancipation). Билл Колладж («Кредо убийцы») написал сценарий картины, основанной на реальной истории беглого раба из Луизианы.

Бывший раб Питер получил известность во время Гражданской войны в США. В марте 1863 года он бежал с плантации. Перед побегом натерев тело луком, чтобы его не выследили собаки-ищейки, он за 10 дней проделал путь длиною в 129 миль. В итоге Питер добрался до лагеря армии северян и вступил в один из чернокожих полков.

Изображение его спины, на которой хорошо видны большие шрамы от частых избиений плетью, стало одной из первых фотографий, использовавшихся в качестве пропаганды, а также самой известной фотографией раба, сделанной в период Гражданской войны. Аболиционистское движение активно публиковало эту фотографию для распространения своих идей о бесчеловечности и незаконности рабовладения. 4 июля 1863 года фотография была опубликована в журнале Harper’s Weekly как демонстрация жестокости рабовладельцев Юга, послужив стимулом для множества чернокожих к вступлению в ряды армии Союза.

Фото: Wikimedia Commons

Фильм Фукуа сосредоточится на путешествии Питера на Север и покажет, с чем герою пришлось столкнуться во время 10-дневного пути.

Фукуа планирует приступить к производству «Освобождения» в начале 2021 года. Сейчас он заканчивает работу над фантастической картиной «Бесконечность».

Прежде чем производство было повсеместно заморожено из-за пандемии коронавируса, Уилл Смит был занят на съемках спортивной драмы «Король Ричард» об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Источник: Deadline

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