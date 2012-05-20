Церемонию вручения премии «Оскар» отложили на два месяца

Американская киноакадемия объявила о переносе вручения 94-й премии «Оскар» — торжественная церемония состоится 25 апреля, а не 28 февраля 2021 года, как планировалось изначально. В официальном заявлении сказано, что перенос даты вызван желанием позволить кинематографистам вовремя закончить и выпустить свои картины в прокат. На съемочные графики многих проектов повлияла вспышка COVID-19.

Также Академия увеличила период, в который фильм необходимо выпустить прокат для получения номинации. Теперь это «окно» продлится с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021-го. Ранее крайней датой было 31 декабря 2020-го.

В истории «Оскара» церемонию откладывают в четвертый раз. Ее отменили в 1938 году из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м — из-за убийства Мартина Лютера Кинга и в 1986-м — после покушения на президента Рональда Рейгана.

Ключевые даты, связанные с «Оскаром-2021»:

Оглашение шорт-листов номинанатов — 9 февраля 2021-го;

Начало голосования за номинантов — 5 марта 2021-го;

Окончание голосования за номинантов — 10 марта 2021-го;

Объявление номинантов — 15 марта 2021-го;

Начало голосования за победителей — 15 апреля 2021-го;

Окончание голосования за победителей — 20 апреля 2021-го;

Церемония вручения — 25 апреля 2021-го.

12 июня киноакадемия объявила, что на 94-й церемонии в категории «Лучший фильм» на «Оскар» будут претендовать только 10 картин. Ранее эта цифра варьировалась от года к году. Правила допуска к номинации остались без изменений.

В конце апреля на фоне ситуации с распространением коронавируса киноакадемия внесла временные изменения в правила, по которым фильмы могут претендовать на премию «Оскар». Теперь получить номинацию смогут даже картины, вышедшие только на онлайн-сервисах.