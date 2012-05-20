КиноПоиск

Церемонию вручения премии «Оскар» отложили на два месяца

Обсудить0

Американская киноакадемия объявила о переносе вручения 94-й премии «Оскар» — торжественная церемония состоится 25 апреля, а не 28 февраля 2021 года, как планировалось изначально. В официальном заявлении сказано, что перенос даты вызван желанием позволить кинематографистам вовремя закончить и выпустить свои картины в прокат. На съемочные графики многих проектов повлияла вспышка COVID-19.

Также Академия увеличила период, в который фильм необходимо выпустить прокат для получения номинации. Теперь это «окно» продлится с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021-го. Ранее крайней датой было 31 декабря 2020-го.

В истории «Оскара» церемонию откладывают в четвертый раз. Ее отменили в 1938 году из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м — из-за убийства Мартина Лютера Кинга и в 1986-м — после покушения на президента Рональда Рейгана.

Ключевые даты, связанные с «Оскаром-2021»:

  • Оглашение шорт-листов номинанатов — 9 февраля 2021-го;
  • Начало голосования за номинантов — 5 марта 2021-го;
  • Окончание голосования за номинантов — 10 марта 2021-го;
  • Объявление номинантов — 15 марта 2021-го;
  • Начало голосования за победителей — 15 апреля 2021-го;
  • Окончание голосования за победителей — 20 апреля 2021-го;
  • Церемония вручения — 25 апреля 2021-го.

12 июня киноакадемия объявила, что на 94-й церемонии в категории «Лучший фильм» на «Оскар» будут претендовать только 10 картин. Ранее эта цифра варьировалась от года к году. Правила допуска к номинации остались без изменений.

В конце апреля на фоне ситуации с распространением коронавируса киноакадемия внесла временные изменения в правила, по которым фильмы могут претендовать на премию «Оскар». Теперь получить номинацию смогут даже картины, вышедшие только на онлайн-сервисах.

Источник: Variety 

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флеш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Апокалипсис от Терри Пратчетта и Нила Геймана. Серии горят — успейте посмотреть три до 18 июня
В главных ролях:Майкл Шин, Дэвид Теннант, Фрэнсис МакДорманд
Режиссер:Дуглас Маккиннон
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Вручение «Оскара-2021» могут отложить из-за пандемии коронавируса

Вручение «Оскара-2021» могут отложить из-за пандемии коронавируса

20 мая12
Почему победа «Паразитов» на «Оскаре» — историческое событие

Почему победа «Паразитов» на «Оскаре» — историческое событие

10 февраля66
«Оскар-2020»: Самые яркие наряды на красной дорожке

«Оскар-2020»: Самые яркие наряды на красной дорожке

10 февраля22
«Оскар-2020»: Прямая текстовая трансляция с церемонии

«Оскар-2020»: Прямая текстовая трансляция с церемонии

9 февраля52

Главное сегодня

Фильм недели: «Король Стейтен-Айленда» — грустная комедия Джадда Апатоу о депрессии миллениалов

Вчера3
Фильм недели: «Король Стейтен-Айленда» — грустная комедия Джадда Апатоу о депрессии миллениалов
«Дурак», «Левиафан», «Время первых»: 8 российских операторов — о своих фильмах и о профессии
Люди за кадром

«Дурак», «Левиафан», «Время первых»: 8 российских операторов — о своих фильмах и о профессии

14 июня6
Церемонию вручения премии «Оскар» отложили на два месяца

Церемонию вручения премии «Оскар» отложили на два месяца

Вчера2
«Победа за мной»: Вышел трейлер второго сезона «Политика» Райана Мерфи

«Победа за мной»: Вышел трейлер второго сезона «Политика» Райана Мерфи

Вчера0
Съемки «Мира Юрского периода 3» продолжат 6 июля. Меры безопасности обойдутся в 5 млн долларов

Съемки «Мира Юрского периода 3» продолжат 6 июля. Меры безопасности обойдутся в 5 млн долларов

Вчера2
Съемки фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Эвок без меха

Съемки фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Эвок без меха

Вчера2
«Вы разрушили мое детство»: Что пишут критики и зрители про «Артемиса Фаула»

«Вы разрушили мое детство»: Что пишут критики и зрители про «Артемиса Фаула»

Вчера7
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт