Съемки «Мира Юрского периода 3» продолжат 6 июля. Меры безопасности обойдутся в 5 млн долларов

Студия Universal планирует возобновить в Великобритании съемки блокбастера «Мир Юрского периода: Власть». Уже достигнуты договоренности с местными представителями киноиндустрии и голливудскими профсоюзами, и при соблюдении всех должных мер предосторожности съемочная группа сможет начать работу 6 июля. При этом в общей сложности на меры по борьбе с коронавирусом на съемочной площадке планируется потратить в районе 5 млн долларов.

Производство «Мира Юрского периода 3» было приостановлено в Великобритании в марте. Из запланированных двадцати недель кинематографисты успели отработать лишь четыре. Для возобновления съемок студия должна ввести на площадке дополнительные меры безопасности, чтобы избежать новых случаев заражения.

На съемках будут постоянно дежурить врачи, следящие за состоянием актеров и съемочной группы. Будет установлено 150 станций с дезинфицирующими средствами и 60 дополнительных раковин. Со всеми, кто находится на площадке, проведут специальный антикоронавирусный тренинг, а саму площадку будут регулярно и тщательно чистить. Все, кто не находится в объективе камеры, должны постоянно носить маски и соблюдать дистанцию.

«Все, у кого обнаружатся симптомы, будут моментально изолированы и отправлены домой, — заявил представитель Universal. — Мы хотели убедиться, что приложим все возможные усилия для создания безопасной рабочей среды. Цена не имеет значения, только безопасность. Мы намерены прислушиваться к требованиям нашей медицинской команды, но уверены, что со специальным расписанием и зонами для актеров и съемочной группы и вместе с отслеживанием контактов между людьми мы сможем продолжить работу с минимальным отставанием от графика».

Актеры и члены съемочной группы, вернувшиеся в Великобританию, прежде чем приступить к съемкам, должны будут переждать 14 дней в карантине.

Сюжет фильма не раскрывается. Предполагается, что людям придется разбираться с последствиями второй части, где динозавры, вывезенные с умирающего острова в Штаты, сбежали на свободу и поселились в лесах и горах неподалеку от людей. Колин Треворроу, снявший первый «Мир Юрского периода», занимает режиссерское кресло проекта. В третьем фильме на экран точно вернутся актеры оригинального «Парка Юрского периода» — Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline