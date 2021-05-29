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Съемки фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Эвок без меха

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Художник по концептам Джей Лант Дэвис опубликовал в своем Instagram фото со съемок девятого эпизода «Звездных войн» и показал, как выглядел костюм эвока для Уорвика Дэвиса до добавления меха. «Эвок без меха, — написал Дэвис под фото. — Выглядит жутковато. Создание костюма Уорвика из дополнительных материалов к „Скайуокер. Восход“».

Мохнатые обитатели планеты Эндор были впервые представлены в «Возвращении джедая», где помогли силам повстанцев одолеть империю и уничтожить новую «Звезду смерти». Спустя 36 лет они вернулись на экран в одной из финальных сцен «Скайуокер. Восход»: их показывают несколько секунд после гибели императора.

Дэвис регулярно публикует в своем Instagram концепты из «Звездных войн» — от набросков разных второстепенных персонажей до зарисовок ключевых сцен.

С остальными работами Дэвиса можно ознакомиться в Instagram.

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