Киновещь дня: Бэтмобиль Тима Бёртона из черных кристаллов Swarovski

Компания Swarovski, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов, украшений и кристальных фигурок, выпустила в продажу копию бэтмобиля из фильмов «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается». Модель (не игрушка) сделала из черных кристаллов с 473 гранями. Стоимость — 599 долларов.

Кроме бэтмобиля, компания также выпускала похожие украшения с Бэтменом, персонажами «Звездных войн», «Истории игрушек» и мультфильмов Disney.

В сентябре 2021 года свою версию бэтмобиля в новом «Бэтмене» представит режиссер Мэтт Ривз. В марте он поделился первыми фотографиями машины, которая выглядит максимально реалистично и напоминает сильно модифицированный маслкар.

В новом фильме не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого Ривз намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

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Источник: Swarovski