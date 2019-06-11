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«Унесенные ветром» вернутся на HBO Max с предисловием профессора кинематографии

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Ведущая передачи о кино «Немые субботние вечера», профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт представит фильм «Унесенные ветром», когда проект вернется на HBO Max. Она прокомментирует исторический контекст сюжета и объяснит, какие проблемы поднимаются в картине, которая была удалена из каталога стрим-сервиса 10 июня. В остальном лента останется без изменений.

«Для меня это возможность обдумать, чему нас учит классический кинематограф, — объяснила Стюарт в колонке CNN. — Сейчас люди обращаются к фильмам, чтобы больше узнать о расовых проблемах, а бестселлеры Amazon — книги об антирасизме и расовом неравноправии. Если люди действительно будут учиться, то нас ждет самый содержательный, честный и продуктивный диалог о жизнях чернокожих на экране и за его пределами».

Адаптация одноименного романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» рассказывает о южанке Скарлетт О`Харе, чья беззаботная жизнь в одночасье сгорает в огне Гражданской войны. Привыкшая к шуму балов и роскоши, Скарлетт вынуждена бороться за новую жизнь на разоренной земле.

В заявлении в связи с удалением картины руководство HBO Max объяснило, что им кажется неуместным продолжать показ «Унесенных ветром» без соответствующих объяснений. В компании уверены, что комментарии к сценам, которые касаются вопросов рабства и расы, помогут зрителям лучше осмыслить историю и проблемы США.

«Мы убрали фильм, и он вернется с подобающим контекстом, — заявил глава WarnerMedia Боб Гринблатт во время записи передачи радио Sirius XM. — Мы должны были это сделать. Я ни секунды не жалею, что мы его убрали. Хотелось бы изначально добавить его с объяснением. И мы, понимаете ли, этого не сделали».

Точная дата возвращения «Унесенных ветром» в каталог HBO Max пока не сообщается.

Подробнее о том, как каналы и стриминг-сервисы стали отказываться от сериалов и фильмов, романтизирующих расизм и работу полиции, КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: EW

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