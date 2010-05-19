Во втором сезоне «Ведьмака» не будет скачков между несколькими временными линиями

В беседе The Wrap шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрик подтвердила, что в новом сезоне зрителей ждет более прямолинейная история, без постоянных скачков между разными временными отрезками. При этом время останется важной частью сюжета.

«Это был один из самых спорных моментов первого сезона, и я не ожидала, что вокруг него будет столько споров, — говорит Хиссрик. — В плане повествования я эту идею по-прежнему поддерживаю. Но очень хорошо, что теперь персонажи пересеклись. Так что во втором сезоне все наши герои существуют в одной и той же временной линии. Это позволит нам чуть иначе поиграть со временем. Будут флешбэки, будут флешфорварды, мы сможем сделать время частью сюжета, чего не могли сделать с первым сезоном».

Ранее Хиссрик рассказала, что в первом сезоне временные скачки были необходимы, потому что истории центральных персонажей разворачивались в разное время. Они хотели показать историю Геральта, но так, чтобы Цири и Йеннифэр оставались частью сюжета.

Хиссрик также коснулась темы новых персонажей. В частности, новых ведьмаков, которые появятся во втором сезоне.

«Моя любимая часть второго сезона — новые ведьмаки, — призналась шоураннер. — В первом сезоне мы познакомились с Геральтом, и он был для нас единственным примером работы ведьмака. Был другой ведьмак, Ремус, которого мы встретили в третьем эпизоде, но он быстро погиб. Так что мы хотели вернуть Геральта к истокам, узнать, откуда он, о его прошлом, о том, что для него означает семья».

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Когда выйдет второй сезон?

В ноябре 2019 года сериал продлили на второй сезон. Пока не сообщается, когда продолжение увидит свет. Предположительно, проект вернется на экраны в августе 2021 года, но точной даты премьеры нет. На возможную дату релиза, весьма вероятно, повлияют ситуация с пандемией коронавируса и приостановленное производство.

Кто появится во втором сезоне?

21 февраля Netflix объявил дополнительный актерский состав второго сезона. Вместе с Генри Кавиллом, Фреей Аллан и Аней Чалотрой, которые вернутся в знакомых ролях, в продолжении также снимутся Ясен Атор, Агнес Брукнер, Пол Бульон, Кристофер Хивью, Туэ Ерстед Расмуссен, Аиша Фабьен Росс и Месия Симсон. Кого они сыграют, КиноПоиск рассказывал здесь. В конце февраля роль в сериале получил Ким Бодния, который появится в образе Весемира, одного из старейших ведьмаков и наставника главного героя.

О чем будет второй сезон?

Первый сезон был практически полностью основан на сборнике рассказов Анджея Сапковского «Последнее желание», но продолжение, по словам продюсера Томека Багиньского, не будет адаптацией конкретной книги.

«На самом деле в книгах историй гораздо больше, чем мы смогли бы впихнуть в восемь серий. Так что нам пришлось чрезвычайно осторожно выбирать, какие истории мы хотим рассказать», — признался Багиньски, но не раскрыл, какие именно книги взяты за основу.

Что еще делает Netflix с «Ведьмаком»?

Пока идут съемки второго сезона, стрим-сервис запустил в производство полнометражный анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка». Проект разрабатывает Хиссрик совместно со сценаристом третьего эпизода сериала Бо ДеМайо, а героем станет Весемир. Неизвестно, озвучит ли его Бодния. За производство отвечает корейская студия анимации Studio Mir, выпустившая мультсериалы «Вольтрон: Легендарный защитник» и «Легенда о Корре».

О том, каким получился сериал «Ведьмак», КиноПоиск рассказывал здесь и в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

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Источник: The Wrap