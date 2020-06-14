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«Худший фильм года»: Что критики и зрители пишут про «Артемиса Фаула»

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12 июня на Disney+ вышла фантастика «Артемис Фаул», основанная на серии фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера. Картина Кеннета Браны получила разгромные рецензии от критиков: рейтинг положительных отзывов на Rotten Tomatoes составляет всего 22%, а средний балл на Metacritic завис на отметке 31/100 (худший показатель для фильмов Disney+).

Фильм рассказывает об Артемисе Фауле, прирожденном мошеннике и единственном наследнике древнего рода криминальных гениев, который решает ограбить тайный мир, населенный волшебными существами — гномами, эльфами, пикси, лепреконами и брауни.

Изначально «Артемис Фаул» должен был выйти в кинотеатрах, но после пандемии COVID-19 студия отказалась от прежних планов и объявила о релизе на стриминге.

По мнению журналистов, «Артемис Фаул» не работает как развлекательное кино. Как пишет Питер Трэверс из Rolling Stone, у фильма большие проблемы как с повествованием, так и со спецэффектами, а визуальный ряд не выглядит на заявленный 125-миллионный бюджет. Другие жалуются, что за 90 минут Брана не успевает раскрыть всех героев, а сам Артемис показан обычным ребенком, у которого мало общего с криминальным гением из книг Колфера.

Марк Фини из The Boston Globe пишет, что «Артемис Фаул» вышел слишком перегруженным и запутанным, из-за чего зрителю трудно разобраться в сюжете. С ним солидарен и Трэверс, который добавляет, что по ощущениям лента одновременно скомканная и короткая.

Реакция зрителей тоже по большей части негативная. Средняя оценка на КиноПоиске составляет 4,2/10. Многие пишут, что фильм Браны напоминает бессмысленный набор сцен, поэтому люди, не читавшие первоисточник, быстро потеряют к нему интерес.

«„Артемис Фаул“... странный.


Между сценами нет связности, сюжет изложен и пересказан ужасно, и каждая сюжетная линия испорчена еще более ужасной экспозицией. 

Что, черт возьми, произошло?»

«Я, когда фанаты других франшиз ругают новый фильм и пишут что-то типа „вы РАЗРУШИЛИ мое ДЕТСТВО“: „Хах, расслабьтесь!“

Я, когда обращаюсь к создателям „Артемиса Фаула“: „Вы РАЗРУШИЛИ мое ДЕТСТВО“».

«Не знаю, чего я ждал, но „Артемис Фаул“ по-настоящему ужасен».

«„Артемис Фаул“ — худший фильм года. Не знаю, что еще добавить.

Это пощечина всем, кому нравятся книги, и каждое отступление от них сделало фильм только хуже.

Со мной смотрел человек, не читавший книгу, и он ушел на середине».

«„Артемис Фаул“ — настоящий онанизм. Людей, которые работают в порноиндустрии, имеют не так часто, как это кино. История о съемках, должно быть, безумная. Впрочем, даже если бы часть сцен не вырезали, эта экранизация все равно бы провалилась».

«Если бы я дал кому-то совет в эти холодные и мрачные времена, то я бы попросил не смотреть „Артемиса Фаула“. Всегда пожалуйста».

«Disney, КАКОГО *** ВЫ СДЕЛАЛИ С „АРТЕМИСОМ ФАУЛОМ“???????!!! ГОСПОДИ, КАКОЙ КОШМАР!»

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