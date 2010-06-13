Джеймс Ганн не намерен продолжать работать с Marvel после «Стражей Галактики 3»

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, режиссер Джеймс Ганн признался, что «Стражи Галактики 3» могут стать его последним фильмом для студии Marvel. По словам постановщика, он не планирует продолжать франшизу после третьей части, и его не интересует режиссерское кресло «Мстителей».

«„Стражи Галактики 3“ — последняя часть или есть шанс увидеть в будущем продолжение?» — спросил фанат.

«Вероятно, это мой последний фильм. И, наверное, последний фильм с этой командой. Но никогда не знаешь наверняка!» — написал в ответ Ганн.

«Не знаю, может, это уже спрашивали, но стали бы вы снимать „Мстителей“?» — уточнил другой подписчик.

«Мне не предлагали, но я бы и не стал, даже если бы спросили», — заявил в ответ постановщик и впоследствии добавил, что главная франшиза Marvel его попросту не привлекает.

20 июля 2018 года, после того как несколько консервативно настроенных пользователей нашли в Twitter Ганна старые записи, где он шутит на тему сексуального насилия и педофилии, Disney уволила Ганна с поста режиссера «Стражей Галактики 3». Работа над картиной была приостановлена, и студия неоднократно заявляла, что не планирует продолжать с ним сотрудничество. Однако в марте 2019-го Ганна все-таки вернули в качестве постановщика третьей части.

Сюжет «Стражей Галактики 3» не раскрывается. В сети появлялись слухи о персонажах, которые могут появиться в продолжении, но каких-либо подтверждений со стороны Ганна пока не поступало. Ожидается, что третья часть увидит свет не раньше 2022—2023 годов.