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Губку Боба причислили к ЛГБТ. В интернете начали обсуждать его ориентацию

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Канал Nickelodeon, как и многие американские компании, решил поддержать в соцсетях месяц гей-прайда. 13 июня в Twitter-аккаунте телеканала появился пост с поздравлением и тремя фотографиями — бисексуальной героиней мультсериала «Легенда о Корре», трансгендерным актером Майклом Коэном и Губкой Бобом, который, судя по всему, имеет прямое отношение к ЛГБТ.

«В этом месяце и каждый месяц празднуем прайд с ЛГБТ+-сообществом и его союзниками».

Nickelodeon, вероятно, пытался показать, что звезда мультсериала «Губка Боб квадратные штаны» просто поддерживает ЛГБТ. Создатель Губки Боба Стивен Хилленбёрг еще в 2005 году рассказал, что не наделял своих персонажей какой-либо сексуальностью, расценивая их как асексуальных героев. Однако в сети пост канала расценили как прямой намек на сексуальную ориентацию анимационного персонажа, что вызвало бурное обсуждение его гомосексуальности и критику Nickelodeon.

«Всех шокировало, что Nickelodeon твитнул о том, что Губка Боб — гей, когда это было в одной серии».

«Губка Боб — гей? Ну, у него буквально был ребенок с Патриком».

«Как вы прожили 20 лет, думая, что Губка Боб НЕ гей?»

«Все так удивились, что Губка Боб — гей. Я думал, все уже знали».

«Губка Боб — гей. Я:...»

«Губка Боб, согласно его создателю, асексуален, но он также может быть гоморомантиком и биромантиком. В любом случае, КВИР-ИКОНА и впитывающий».

«Асексуальный Губка Боб — квир-икона».

Отдельных пользователей Twitter не устроило заявление о сексуальной ориентации Губки Боба.

«Я после того, как они заявили, что Губка Боб — гей».

«Доказательство, что Губка Боб не гей».

«Я смотрел „Губку Боба“ ребенком. Ни разу не задумывался о его сексуальной ориентации. Я ни разу не думал, что в нем есть хоть что-то сексуальное. Почему? Потому что я был ребенком, который смотрел детский сериал, а ОН — ГУБКА».

«Мне все равно, если Губка Боб гей, гетеро, би или поли. Он научил меня тому, что: „Я уродлив и горжусь этим“, — и за это я ему признателен».

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