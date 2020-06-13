Спайк Ли вступился за Вуди Аллена. Но вскоре извинился за свои слова

Во время записи радиопередачи «Утром» режиссер Спайк Ли поделился своими мыслями относительно ситуации с Вуди Алленом, которого давно обвиняют в растлении его приемной дочери. Многие активисты уже несколько лет призывают «отменить» постановщика, прекратить выпускать и показывать его фильмы, но Ли уверен, что человека нельзя просто взять и отменить.

«Я бы хотел сказать, что Вуди Аллен — отличный, отличный режиссер, и вся эта штука с отменой не про него, — говорит Ли. — Мне кажется, в конечном счете, оглядываясь назад, мы поймем, что только если человека попросту не убить, то нельзя просто стереть кого-то, словно его не существовало».

«Вуди — мой друг, фанат „Никс“, как и я, так что я знаю, он сейчас вынужден с этим разбираться», — добавил постановщик.

В начале 1990-х приемная дочь Аллена, Дилан Фэрроу, заявила, что бывший отчим домогался ее, когда девочке было семь лет. Тогда дело так и не дошло до суда, но в 2017 году, после обвинений против Харви Вайнштейна и появления движения #MeToo, о скандале вновь заговорили, и репутация Аллена основательно пошатнулась.

Amazon отказалась прокатывать его картину «Дождливый день в Нью-Йорке» и спустя год прекратила дальнейшее сотрудничество с режиссером. После обвинений одни звезды публично заявили, что больше не будут работать с Алленом, и пожертвовали свои гонорары на благотворительность. Тем не менее Аллен продолжает снимать кино и в ближайшем будущем готовится выпустит ленту «Фестиваль Рифкина».

Заявив о своем отношении к Аллену, Ли вскоре извинился за свои слова в Twitter. Он пояснил, что не поддерживает сексуальное насилие любого рода.

«Я очень извиняюсь. Мои слова были НЕПРАВИЛЬНЫМИ. Я не терплю сексуальных домогательств, нападений или насилия. Подобное отношение по-настоящему вредит и не может быть минимизировано. Искренне, Спайк Ли».

Новый фильм Спайка Ли «Пятеро одной крови» прямо сейчас доступен на Netflix.

Источник: Variety