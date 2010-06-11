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«Манк» Дэвида Финчера выйдет в октябре этого года

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Новый фильм Дэвида Финчера «Манк» появится на Netflix в октябре 2020 года. Об этом порталу The Film Stage рассказал продюсер картины Эрик Рот.

«Манк» — черно-белый байопик о Германе Я. Манкевиче, одном из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда. Он приложил руку к нескольким фильмам братьев Маркс и написал множество сценариев, но его самая известная работа — «Гражданин Кейн», написанный в соавторстве с Орсоном Уэллсом. Согласно истории создания фильма, между режиссером и сценаристом назрел конфликт по поводу того, кому именно должно быть приписано авторство фильма.

По словам Рота, Финчер снял фильм «в духе 1930-х годов». «Эту картину посмотрят всего шесть человек, но она все равно невероятная», — заявил продюсер.

Роль Манкевича исполнил Гари ОлдманАманда Сайфред сыграла актрису Мэрион Дэвис, Лили Коллинз — секретаршу Манкевича Риту Александр, Таппенс Мидлтон — его жену Сару, а Том Берк перевоплотился в Орсона Уэллса.

Точная дата релиза будет объявлена позднее. 

Источник: The Film Stage

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