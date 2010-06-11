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Warner Bros. отложила премьеры «Довода» и сиквела «Чудо-женщины»

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Студия Warner отложила релиз «Довода» Кристофера Нолана на две недели. Теперь шпионский триллер с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном стартует в прокате 31 июля этого года. Кроме того, «Чудо-женщина: 1984» появится в кинотеатрах 2 октября вместо 14 августа.

Ранее премьера «Довода» была намечена на 17 июля. Глава Warner Bros. Тоби Эммерих объявил, что в этот день студия повторно выпустит другой фильм Нолана — «Начало». В этом году с момента его выхода исполняется 10 лет (о возможной связи между «Доводом» и «Началом» мы писали здесь).

В том, что «Довод» выйдет 17 июля, зрители и СМИ стали сомневаться после второго трейлера. В конце ролика вместо даты релиза студия ограничилась фразой «скоро в кинотеатрах».

Прокат «Довода» во многом зависит от ситуации с коронавирусом. Недавно Национальная ассоциация владельцев кинотеатров выразила уверенность, что к премьере триллера в США заработает 90% площадок. Власти Калифорнии одобрили открытие кинотеатров в штате с 12 июня, но при соблюдении специальных мер — например, на сеанс допускается не более 100 человек. В то же время представители крупнейшей киносети AMC не исключают, что возобновление работы придется отложить из-за новой вспышки. 

Действие «Довода» развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой (Вашингтон) становится агентом секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод» он должен предотвратить конец света и спасти человечество от неминуемой гибели.

По сюжету «Чудо-женщины: 1984» миллиардер Максвелл Лорд пытается найти артефакт, который сможет наделить его безграничной силой. Он просит помочь специалиста по древней истории Барбару Энн Минерву, однако находка оказывает на нее внезапный эффект — превращает в неуправляемую женщину-кошку, Гепарду. Виня во всем Лорда, она начинает охоту на миллиардера, и тот обращается за помощью к Чудо-женщине. 

Источник: Variety 

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