Номинацию «Лучший фильм» на «Оскаре» ограничат 10 картинами

Американская киноакадемия объявила о последних изменениях в уставе организации. Так, в 2022 году, на 94-й церемонии, в категории «Лучший фильм» на «Оскар» будут претендовать только 10 картин. Ранее эта цифра варьировалась от года к году. Правила допуска к номинации остались без изменений.

Академия также расширит функции специальной стриминг-платформы Academy Screening Rooм, которая позволит академикам круглый год просматривать вероятных номинантов на премию. Таким образом планируется удостовериться, что голосующие члены организации увидят всех возможных претендентов.

В дополнении к этому, в сотрудничестве с гильдией продюсеров академия намерена разработать свод правил, поддерживающих инклюзивность и разнообразие среди людей, работающих в индустрии. Это коснется как членов съемочных групп, так и сам академиков.

«При условии, что академия уже делает шаги в этом направлении, мы понимаем, что требуется еще немало сделать, чтобы обеспечить равные возможности во всех областях, — заявила глава академии Доун Хадсон. — Нельзя откладывать решение этого вопроса. В связи с этим, мы внесем правки, и продолжим изучать наши правила и методы работы, чтобы убедиться, что все голоса услышаны».

Начиная с января 2020 года, совет правления прошел специальный тренинг, направленный на борьбу с невольным предубеждением. В будущем подобный тренинг будет обязателен для всех представителей организации. Членам академии также предложат возможность принять участие в тренинге.

В конце апреля на фоне ситуации с распространением коронавируса киноакадемия внесла временные изменения в правила, по которым фильмы могут претендовать на премию «Оскар». Теперь получить номинацию смогут даже картины, вышедшие только на онлайн-сервисах. Исключение действует для проектов, у которых изначально планировался релиз в кинотеатрах. Ранее для соискания «Оскара» обязательным условием считался прокат в Лос-Анджелесе — минимум семь дней и не менее трех показов в сутки.

Новые условия относятся исключительно к «Оскару-2021», после чего академия намерена вернуться к прежним правилам.

93-я церемония вручения премии «Оскар» планируется провести 28 февраля 2021 года, но, как утверждается, что из-за пандемии коронавируса награждение, скорее всего, будет отложено.

Источник: Пресс-служба Американской киноакадемии