Трейлер третьего сезона сериала «Тьма»: Конец света и параллельные миры

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер третьего, заключительного сезона сериала «Тьма». Действие проекта разворачивается в немецком городе Винден, где периодически, раз в 33 года, исчезают дети. В 2019 году после самоубийства отца одного из героев в лесу пропадает очередной ребенок. В поисках ответов жители Виндена постепенно начинают распутывать паутину из измен и обмана, которая затрагивает три поколения местных жителей и связана с перемещением во времени.

Во втором сезоне действие во всех временных линиях перенеслось на год вперед. Йонас Канвальд пытается выжить в постапокалиптическом будущем, в 2019-м к Шарлотте Допплер приезжает новый напарник, который задает слишком много вопросов о том, что происходит в Виндене, в 1986 году умирающий Эгон Тидеманн разбирается с ошибками молодости, а в 1921-м появляется молодой человек, который потом станет известен как Ноа. Всех их связывает мистическая история родного городка.

Сюжет третьего сезона, разумеется, не раскрывается. На основе финала второго сезона «Тьмы» можно предположить, что героям придется столкнуться с последствиями конца света и узнать о существовании параллельных временных линий.

Заключительный сезон «Тьмы» выйдет на Netflix 27 июня.