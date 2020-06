Вигго Мортенсену предложена роль в новом фильме режиссера «Зеленой книги»

Вигго Мортенсен и режиссер «Зеленой книги» Питер Фаррелли могут вновь поработать вместе. Актер ведет переговоры об участии в безымянном фильме о путешествии во Вьетнам. Согласно источникам, ему предложена роль второго плана.

Фаррелли напишет сценарий совместно с Питом Джонсом и Брайаном Хэйесом Карри, лауреатом «Оскара» за работу над «Зеленой книгой».

В основу фильма лягут мемуары Джона «Чика» Донохью «The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War». В 1967 году Чик был ветераном морской пехоты в США. Однажды в одном из баров ему бросили вызов — в разгар войны проникнуть во Вьетнам, чтобы поддержать своих друзей-солдат и угостить их пивом. Донохью приплыл в Куинён в 1968 году, его рюкзак был под завязку набит американским пивом. Вскоре он стал свидетелем Тетского наступления, одной из крупнейших военных операций Вьетнамской кампании, которая на несколько месяцев задержала Чака в Сайгоне.

Дата релиза и другие детали проекта пока не объявлены.

«Зеленая книга» вышла в 2018 году и заработала в прокате 327,9 млн долларов при бюджете в 23 миллиона. Драмеди о дружбе вышибалы Тони и пианиста Дона Ширли получила три премии «Оскар». Мортенсена номинировали в категории «Лучшая мужская роль».

В этом году Мортенсен представил на фестивале «Сандэнс» свой режиссерский дебют «Падение». Фильм рассказывает о консервативном отце, который вынужден переехать к семье сына-гея в Лос-Анджелес.