Журнал Empire провел опрос среди своих читателей и выяснил, какого киногероя они считают лучшим. Согласно результатам, первое место занял Индиана Джонс — бесстрашный археолог, центральный персонаж знаменитой франшизы. Он набрал самое большое количество голосов.



На втором месте расположилась Эллен Рипли — героиня Сигурни Уивер из франшизы «Чужой». Полный список из 50 позиций будет опубликован в июльском номере журнала, но уже известно, что Марти МакФлай из трилогии «Назад в будущее» оказался на 23-м месте, Черная Вдова в исполнении Скарлетт Йоханссон заняла 22-ю позицию, а 21-е место досталось герою Сильвестра Сталлоне в фильме «Рокки».

Сейчас в разработке находится пятый «Индиана Джонс». В отличие от предыдущих частей, продолжение поставит не Стивен Спилберг, а вместо него режиссерское кресло картины займет Джеймс Мэнголд («Логан»). На данный момент о сюжете фильма ничего не известно. Изначально сценарий продолжения написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода»), но впоследствии студия пригласила Джона Кэздана, написавшего «Хана Соло» вместе с отцом, чтобы он переработал текст.

Релиз «Индианы Джонса 5» намечен на 22 июля 2022 года.

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Источник: Empire