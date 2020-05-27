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Видео дня: Фанаты воссоздали в карантине ключевые сцены из «Чужого»

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Авторы YouTube-канала Cardboard Movie Co в домашних условиях сделали ремейк основных сцен из хоррора Ридли Скотта «Чужой». «Низкобюджетный, но с высоким содержанием картона», пятиминутный ролик быстро пересказывает содержимое фильма — от кровавой сцены с честбастером до финальной схватки между Рипли и ксеноморфом. Все воссоздано с помощью подручных средств, но в первую очередь картона.

Cardboard Movie Co до этого уже делали подобные ремейки других фильмов. В 2014 году они выпустили низкобюджетную версию «Парка Юрского периода».

А в 2013-м переделали «Сияние».

Франшиза «Чужой» стартовала в 1979 году. Хоррор Ридли Скотта о противостоянии команды космического корабля и жуткого пришельца приглянулся зрителю и быстро стал популярным. В последующие годы были выпущены несколько продолжений (без прямого участия Скотта), комиксы, видеоигры и прочие сопутствующие товары. В 2012 году режиссер вернулся к серии с приквелом «Прометей», в котором рассказал о появлении первого ксеноморфа, а через пять лет продолжил историю в фильме «Чужой: Завет».

Последние две части показали в прокате неплохой результат, но были прохладно приняты критиками и зрителями. После слияния Fox/Disney «Чужой» перешел во владение последней, и пока не известно, как студия распорядится популярной франшизой. Сам Скотт уверен, что «Чужого» пока рано списывать со счетов и закрывать.

Фильмы франшизы «Чужой» вы прямо сейчас можете посмотреть в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

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