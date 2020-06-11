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«Унесенные ветром» стали самым популярным товаром Amazon после удаления из HBO Max

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10 июня руководство HBO Max временно удалило картину «Унесенные ветром» из каталога стрим-сервиса. Фильм, дополненный пояснениями к историческому контексту, но без каких-либо изменений в содержании, в ближайшем будущем будет вновь доступен для просмотра, однако, пока это не случилось, люди кинулись скупать фильм на дисках.

После того как стало известно, что «Унесенные ветром» пропали с HBO Max, в интернет-магазине Amazon резко выросли продажи дисков с фильмом. Лента 1939 года занимает первую, восьмую и девятую позиции среди самых популярных товаров. Спросом пользуются DVD, blu-ray-издания и специальная, юбилейная версия, выпущенная в честь 70-летия ленты. Почти все варианты уже распроданы, а одна копия ушла за 344 доллара.

Адаптация одноименного романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» рассказывает о южанке Скарлетт О`Харе, чья беззаботная жизнь в одночасье сгорает в огне Гражданской войны. Привыкшая к шуму балов и роскоши, Скарлетт вынуждена бороться за новую жизнь на разоренной земле.

В 1940 году «Унесенные ветром» взяли восемь премий «Оскар», включая награды за лучший фильм, лучшую женскую роль (Вивьен Ли) и лучшую женскую роль второго плана (Хэтти МакДэниел). С учетом инфляции картина по-прежнему остается самым кассовым проектом всех времен.

В заявлении в связи с удалением картины руководство HBO Max объяснило, что им кажется неуместным продолжать показ «Унесенных ветром» без соответствующих объяснений. В компании уверены, что комментарии к сценам, которые касаются вопросов рабства и расы, помогут зрителям лучше осмыслить историю и проблемы США.

Подробнее о том, как каналы и стриминг-сервисы стали отказываться от сериалов и фильмов, романтизирующих расизм и работу полиции, КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: Deadline

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