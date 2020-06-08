Сериал «Чики» показал самый успешный старт для видеосервиса more.tv

Согласно информации онлайн-кинотеатра more.tv, сериал «Чики» показал самый успешный старт в истории видеосервиса. Точные цифры не называются, но утверждается, что сериал побил рекорды по просмотрам. «Чики» также возглавили топ самых популярных проектов по запросам на КиноПоиске и независимый рейтинг портала Filmpro по популярности сериалов в интернете.

Действие сериала разворачивается в небольшом южном городке, полном подсолнухов, шашлычного дыма и спелых арбузов. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги: Света (Ирина Носова), Марина (Алена Михайлова) и Людка (Варвара Шмыкова). Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая, Жанна (Ирина Горбачева), укатила в Москву и вернулась на красном «Mini Cooper» с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым и создать собственный фитнес-клуб.

Первый эпизод прямо сейчас доступен бесплатно на YouTube.

Подробнее о сериале можно узнать из интервью КиноПоиска с Ириной Горбачевой и в отдельном материале о проекте.

Источник: Пресс-служба more.tv