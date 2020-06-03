Эмма Уотсон и Эдди Редмэйн раскритиковали Дж. К. Роулинг за слова о транс-персонах

Звезды франшизы «Гарри Поттер» и ее спин-оффа «Фантастические твари» публично выступили против Дж. К. Роулинг после ее высказываний о транс-персонах, из-за чего писательницу обвиняют в трансфобии. Ее слова вызвали бурное обсуждение в сети, и их прокомментировали Эмма Уотсон, Эдди Редмэйн и Дэниэл Рэдклифф.

Эмма Уотсон

Исполнительница роли Гермионы Грейнджер опубликовала в Twitter серию постов в поддержку транс-персон и назвала благотворительные организации, помогающие им.

«Транс-персоны — те, кем себя называют, и они заслуживают жить без постоянных вопросов или объяснений, что они не те, кем себя считают».

«Я хочу, чтобы мои транс-подписчики знали, что я и многие другие по всему свету видим вас, уважаем вас и любим вас такими, какие вы есть».

Эдди Редмэйн

Звезда «Фантастических тварей» Эдди Редмэйн, сыгравший транс-женщину в драме «Девушка из Дании», выпустил заявление, в котором дал понять, что он не согласен с Роулинг и ее позицией.

«Как человек, работавший с Дж. К. Роулинг и представителями транс-сообщества, я бы хотел точно обрисовать свою позицию. Я не согласен с высказываниями Джо. Транс-женщины — женщины, транс-мужчины — мужчины, а небинарные персоны имеют право на существование. Не хотелось бы говорить от имени сообщества, но я знаю, что многие мои трансгендерные друзья и коллеги устали, что их идентичность постоянно оказывается под вопросом, что слишком часто приводит к насилию и абьюзу. Они просто хотят спокойно жить, и пришла пора дать им эту возможность».

Дэниэл Рэдклифф

Рэдклиф уже много лет сотрудничает с проектом Trevor, который поддерживает представителей ЛГБТ+, он опубликовал в ответ на слова Роулинг небольшое эссе.

«Транс-женщины — женщины. Любые заявления об обратном стирают личности и гордость трансгендерных людей и противоречат всему, что говорят профессиональные медработники, которые разбираются в теме гораздо лучше меня или Джо. Согласно проекту Trevor, 78% трансгендерной и небинарной молодежи заявляют о дискриминации в связи со своей гендерной идентичностью. На фоне этого становится понятно, что мы должны поддерживать трансгендерных и небинарных людей, а не нивелировать их личности и вредить им еще больше».

Их поддержали и другие актеры франшизы. Кэти Льюнг, исполнительница роли Чжоу Чанг, опубликовала список организаций и петиций, которые помогают транс-персонам.

Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя», перечислила имена разных транс-женщин.

7 июня Роулинг прокомментировала материал Devex с заголовком «Мнение: После COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». В своем твите она написала: «Люди, которые менструируют. Уверена, есть какое‑то другое слово. Напомните мне». В конце она добавила три вариации слова «женщина».

После публикации твита писательницу обвинили в трансфобии. В ответ на критику она подчеркнула, что отрицание половой принадлежности мешает людям вдумчиво обсуждать свою жизнь. «Допущение, что женщины вроде меня, которые десятилетими сочувствовали трансгендерным людям, поскольку они тоже уязвимы к мужскому насилию, ненавидят трансгендеров, потому что верят в половую принадлежность, — глупость», — добавила Роулинг.

Через несколько дней Роулинг написала эссе, в котором попыталась отстоять свою точку зрения. Писательница пошутила, что обсуждениям в Twitter, как правило, не свойственны тонкости, и объяснила, что в первую очередь переживает из-за современного транс-активизма, который может негативно сказаться на правах цисгендерных женщин. В свою защиту Роулинг рассказала о личном опыте домашнего насилия и сексуальных домогательств.

«Если вы могли забраться в мою голову и понять, что я чувствую, когда читаю о транс-женщинах, погибших от рук жестоких людей, то вы бы почувствовали мою поддержку и родство, — пишет Роулинг. — Я прекрасно понимаю тот ужас, который те транс-женщины испытывали в свои последние моменты на земле, потому что я сама не понаслышке знакома с ужасом понимания, что я жива исключительно из-за хлипкой сдержанности нападавшего».

При этом Роулинг отметила, что «транс-персоны нуждаются и заслуживают защиты», но добавила, что этого нельзя делать за счет обычных женщин. Роулинг уверена, что если разрешить любому, кто считает себя женщиной, допуск в женские туалеты и раздевалки, то это даст возможность кому угодно проникнуть туда.

Источники: Deadline, Variety

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