Вышел трейлер остросюжетного сериала «Водоворот»

Восьмисерийный проект «Водоворот» — мрачный, напряженный детективный триллер в духе «Настоящего детектива», созданный специально для КиноПоиск HD. По словам Владимира Вдовиченкова, исполнителя одной из главных ролей, зрителей ждет сериал о боли тех, кто потерял близких, будущее и надежду. По мнению актера, «Водоворот» поможет людям понять, кто на самом деле их дети и что их волнует.
По сюжету проекта в городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых, тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.
Съемки сериала прошли осенью-зимой 2019 года в Москве, Калининграде и Калининградской области. «Водоворот» выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD в качестве высокой четкости 4К, уникальном для российской киноиндустрии формате цвета HDR, с соотношением кадра 2:1.
Новые постеры «Водоворота»:
«Название „Водоворот“ — символ воронки или дыры; зла, овладевающего миром, откуда ушел свет, и его место заняла тьма, — говорит автор проекта Андрей Стемпковский. — В этическом смысле „Водоворот“ — это дыра на месте сердца. Именно подростки в своей незащищенности являются основными жертвами зла. Когда ты подросток, обитающий в гетто городских окраин, кажется, что справедливости нет. Я знаю это, потому что сам рос на этих окраинах. Выбор крайне скуден — быть жертвой или самому стать злом. Пройти посередине, не став ни тем, ни другим, крайне трудно. Быть подростком — это всегда война. Даже в благополучном обществе он проходит мучительный процесс становления через отрицание».
«Все герои сериала имеют реальные прототипы, порой собирательные, но узнаваемые. Все они сотканы из прошлых ошибок, травм, разочарований и даже преступлений. Каждый несет свою индивидуальную боль», — добавил сценарист.
Специально для сериала создатели превратили недостроенный торговый центр в Москве в место сбора подростков — «Пентагон». Стены украсили граффити, выстроили скейт-парк, расставили бочки с огнем для эффектных ночных сцен. Кроме «Пентагона», другой важной локацией «Водоворота» стала старинная дамба в Калининграде, похожая на чешский замок. По словам авторов проекта, она стала олицетворением «Водоворота».
27 июня на КиноПоиск HD выйдут первые две серии «Водоворота». Новые эпизоды будут выходить каждую неделю.