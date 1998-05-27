Вышел трейлер остросюжетного сериала «Водоворот»

Восьмисерийный проект «Водоворот» — мрачный, напряженный детективный триллер в духе «Настоящего детектива», созданный специально для КиноПоиск HD. По словам Владимира Вдовиченкова, исполнителя одной из главных ролей, зрителей ждет сериал о боли тех, кто потерял близких, будущее и надежду. По мнению актера, «Водоворот» поможет людям понять, кто на самом деле их дети и что их волнует.

По сюжету проекта в городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых, тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

Съемки сериала прошли осенью-зимой 2019 года в Москве, Калининграде и Калининградской области. «Водоворот» выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD в качестве высокой четкости 4К, уникальном для российской киноиндустрии формате цвета HDR, с соотношением кадра 2:1.

Новые постеры «Водоворота»:

Краснов, глава оперативной группы по тяжким преступлениям Марк, оперативник из группы Краснова Кирилл, оперативник из группы Краснова Муха, подросток из неблагополучной семьи Марина, оперативница из группы Краснова Лера, дочь Краснова

«Название „Водоворот“ — символ воронки или дыры; зла, овладевающего миром, откуда ушел свет, и его место заняла тьма, — говорит автор проекта Андрей Стемпковский. — В этическом смысле „Водоворот“ — это дыра на месте сердца. Именно подростки в своей незащищенности являются основными жертвами зла. Когда ты подросток, обитающий в гетто городских окраин, кажется, что справедливости нет. Я знаю это, потому что сам рос на этих окраинах. Выбор крайне скуден — быть жертвой или самому стать злом. Пройти посередине, не став ни тем, ни другим, крайне трудно. Быть подростком — это всегда война. Даже в благополучном обществе он проходит мучительный процесс становления через отрицание».

«Все герои сериала имеют реальные прототипы, порой собирательные, но узнаваемые. Все они сотканы из прошлых ошибок, травм, разочарований и даже преступлений. Каждый несет свою индивидуальную боль», — добавил сценарист.

Специально для сериала создатели превратили недостроенный торговый центр в Москве в место сбора подростков — «Пентагон». Стены украсили граффити, выстроили скейт-парк, расставили бочки с огнем для эффектных ночных сцен. Кроме «Пентагона», другой важной локацией «Водоворота» стала старинная дамба в Калининграде, похожая на чешский замок. По словам авторов проекта, она стала олицетворением «Водоворота».

27 июня на КиноПоиск HD выйдут первые две серии «Водоворота». Новые эпизоды будут выходить каждую неделю.