КиноПоиск
КиноПоиск HD

Вышел трейлер остросюжетного сериала «Водоворот»

Обсудить0

Восьмисерийный проект «Водоворот» — мрачный, напряженный детективный триллер в духе «Настоящего детектива», созданный специально для КиноПоиск HD. По словам Владимира Вдовиченкова, исполнителя одной из главных ролей, зрителей ждет сериал о боли тех, кто потерял близких, будущее и надежду. По мнению актера, «Водоворот» поможет людям понять, кто на самом деле их дети и что их волнует.

По сюжету проекта в городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых, тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

Съемки сериала прошли осенью-зимой 2019 года в Москве, Калининграде и Калининградской области. «Водоворот» выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD в качестве высокой четкости 4К, уникальном для российской киноиндустрии формате цвета HDR, с соотношением кадра 2:1.

Новые постеры «Водоворота»:

Краснов, глава оперативной группы по тяжким преступлениям
Марк, оперативник из группы Краснова
Кирилл, оперативник из группы Краснова
Муха, подросток из неблагополучной семьи
Марина, оперативница из группы Краснова
Лера, дочь Краснова

«Название „Водоворот“ — символ воронки или дыры; зла, овладевающего миром, откуда ушел свет, и его место заняла тьма, — говорит автор проекта Андрей Стемпковский. — В этическом смысле „Водоворот“ — это дыра на месте сердца. Именно подростки в своей незащищенности являются основными жертвами зла. Когда ты подросток, обитающий в гетто городских окраин, кажется, что справедливости нет. Я знаю это, потому что сам рос на этих окраинах. Выбор крайне скуден — быть жертвой или самому стать злом. Пройти посередине, не став ни тем, ни другим, крайне трудно. Быть подростком — это всегда война. Даже в благополучном обществе он проходит мучительный процесс становления через отрицание».

«Все герои сериала имеют реальные прототипы, порой собирательные, но узнаваемые. Все они сотканы из прошлых ошибок, травм, разочарований и даже преступлений. Каждый несет свою индивидуальную боль», — добавил сценарист.

Специально для сериала создатели превратили недостроенный торговый центр в Москве в место сбора подростков — «Пентагон». Стены украсили граффити, выстроили скейт-парк, расставили бочки с огнем для эффектных ночных сцен. Кроме «Пентагона», другой важной локацией «Водоворота» стала старинная дамба в Калининграде, похожая на чешский замок. По словам авторов проекта, она стала олицетворением «Водоворота».

27 июня на КиноПоиск HD выйдут первые две серии «Водоворота». Новые эпизоды будут выходить каждую неделю.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Мрачный экшен о 16-летнем шпионе — экранизация культовых книг Энтони Хоровица
В главных ролях:Отто Фаррант, Брэнок О’Коннор
Режиссер:Андреас Прохаска
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Трейлер второго сезона «Рокового патруля»: Продолжение безумных приключений

Трейлер второго сезона «Рокового патруля»: Продолжение безумных приключений

Сегодня, 09:302
Вышел трейлер screenlife-сериала Семена Слепакова «Окаянные дни»

Вышел трейлер screenlife-сериала Семена Слепакова «Окаянные дни»

Вчера9
Пьяный Мадс Миккельсен в трейлере «Еще по одной» Томаса Винтерберга

Пьяный Мадс Миккельсен в трейлере «Еще по одной» Томаса Винтерберга

4 июня9
«Майор Гром: Чумной Доктор»: Премьера трейлера

«Майор Гром: Чумной Доктор»: Премьера трейлера

27 мая98

Главное сегодня

Фильм недели: «Пиноккио» — жутковатая сказка не для самых маленьких

Сегодня0
Фильм недели: «Пиноккио» — жутковатая сказка не для самых маленьких
От «Друзей» до «Утреннего шоу»: Как Дженнифер Энистон стала любимицей Америки
Портрет героя

ВидеоОт «Друзей» до «Утреннего шоу»: Как Дженнифер Энистон стала любимицей Америки

Сегодня2
От Гая Фокса до Пугала: Самые знаменитые маски в кино

От Гая Фокса до Пугала: Самые знаменитые маски в кино

Сегодня3
Видео дня: Фанаты воссоздали в карантине ключевые сцены из «Чужого»
Бюро находок

Видео дня: Фанаты воссоздали в карантине ключевые сцены из «Чужого»

37 минут назад0
«Унесенные ветром» стали самым популярным товаром Amazon после удаления из HBO Max

«Унесенные ветром» стали самым популярным товаром Amazon после удаления из HBO Max

час назад4
Сериал «Чики» показал самый успешный старт для видеосервиса more.tv

Сериал «Чики» показал самый успешный старт для видеосервиса more.tv

3 часа назад1
Стриминги убирают проекты с расистским содержанием. Из каталогов исчезли «Унесенные ветром» и «Ваша Бриташа»

Стриминги убирают проекты с расистским содержанием. Из каталогов исчезли «Унесенные ветром» и «Ваша Бриташа»

3 часа назад6
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт