Стриминги убирают проекты с расистским содержанием. Из каталогов исчезли «Унесенные ветром» и «Ваша Бриташа»

После гибели Джорджа Флойда в США вновь обратили внимание на расовую дискриминацию. Кроме протестов, которые захлестнули более 140 городов страны, последовала и реакция Голливуда: каналы и стриминг-сервисы стали отказываться от сериалов и фильмов, романтизирующих расизм и работу полиции. Среди них есть как классика вроде «Унесенных ветром», так и реалити-шоу, популярные в основном в США.

«Унесенные ветром» исчезли из каталога HBO Max 10 июня. В своем заявлении WarnerMedia отмечает, что фильм не будет подвергнут цензуре, однако его просмотр теперь неуместен без комментариев сцен, изображающих расовые предрассудки. До этого «Унесенных ветром» часто критиковали за изображение счастливых рабов. Более того, темнокожая актриса Хэтти МакДэниел, сыгравшая в фильме Мамушку, сидела на «Оскаре» отдельно от своих коллег из-за расовой сегрегации.

После возвращения в каталог лента будет дополнена историческими пояснениями. В Warner считают, что комментарии к расистским сценам помогут зрителям понять историю и проблемы США, что крайне важно для создания «справедливого и равноправного будущего».

Ранее дополнить фильм комментариями предложил Джон Ридли, сценарист «12 лет рабства». Вот что он написал: «Этот фильм прославляет Гражданскую войну в США, он не оставляет ужасы рабства за кадром и делает паузы, чтобы запечатлеть самые болезненные стереотипы о цветных людях».

«Унесенные ветром» «Ваша Бриташа» «Прислуга» «Полицейские»

Впрочем, фильмами о расовом неприятии тоже довольны далеко не все. Например, «Прислугу» Тейта Тейлора часто критикуют за троп «белый спаситель» («white savior»). В таких картинах протагонистом выступает белый человек: он помогает героям другой расы, которые подвергаются угнетению, а сама история работает на его трансформацию. Противники тропа «белый спаситель» убеждены, что фильмы вроде «Прислуги» внушают зрителю, что истории про расовую дискриминацию невозможно рассказывать без белых героев, и предлагают смотреть фильмы с чернокожими персонажами на первом плане. Так, Брайс Даллас Ховард, одна из актрис «Прислуги», вместо картины Тейлора посоветовала посмотреть, например, «Сельму», «Просто помиловать» и «Тринадцатую».

В других случаях критика связана с высмеиванием меньшинств. Так, Netflix, BBC iPlayer и Brit Box отказались показывать комедийное шоу «Ваша Бриташа», в котором комики Дэвид Уоллиамс и Мэтт Лукас переодеваются в представителей других национальностей, отпуская при этом расистские шутки. Их скетчи уже давно ругают за неполиткорректность. В частности, BBC получил 181 жалобу после спецвыпуска «The Big Night In». В нем один из героев изъявляет желание съесть летучую мышь, что было воспринято как прямая отсылка к теории заговора о появлении коронавируса. Кроме того, дуэт часто обвиняли в трансфобии и эйблизме (дискриминация людей с физическими или психическими заболеваниями и с инвалидностью). Один из сотрудников BBC заявил, что такой юмор недопустим в современных реалиях.

После гибели Флойда критике также подверглись полиция и ее изображение на экране. В конце мая Paramount Network убрала из расписания реалити-шоу «Полицейские». Позднее канал объявил о закрытии проекта, хотя 15 июня должен был стартовать 33-й сезон. В каждой серии шоу съемочная группа документирует трудовые будни полицейских, которые обычно заканчиваются арестами. До убийства Флойда «Полицейских» критиковала правозащитная организация «Цвет перемен» (Color of Change). Одна из претензий состояла в том, что создатели идеализируют работу полицейских, в то время как черные жители США показаны преступниками.

Ранее на спорный контент обратил внимание Disney+. Стриминг стал предупреждать зрителей о том, что фильм содержит «устаревшие культурные нормы». Такая строчка появилась в описании «Дамбо», «Котов-аристократов» и других мультфильмов. До этого критике подверглась «Книга джунглей» — некоторые зрители увидели в ней параллели между обезьянами и чернокожими людьми. Эксперты в целом похвалили решение Disney, хотя некоторые отметили, что студия должна говорить о расизме более прямолинейно, а часть фильмов стоит пересказать с других, более гуманных точек зрения.